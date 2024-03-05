Простой сметанный соус с горчицей прекрасно заменит майонез в слоёных салатах

Сметанный соус с горчицей — отличное дополнение для слоёных салатов, например, "селёдки под шубой".
Этот соус по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" можно приготовить всего за 10 минут.
Вот что вам понадобится:
— 2 варёных желтка,
— 200 г сметаны (жирностью не менее 20%),
— 1 столовая ложка дижонской горчицы,
— соль по вкусу.
Приготовление:
Вы можете использовать обычную русскую горчицу, если дижонскую не найдете. Главное — выбрать сметану с достаточно высокой жирностью, чтобы соус был густым и хорошо держал форму салата.
Этот сметанный соус с горчицей прекрасно дополнит вкусовой букет ваших слоеных салатов и добавит им неповторимый аромат.
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