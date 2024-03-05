Простой сметанный соус с горчицей прекрасно заменит майонез в слоёных салатах

Сметанный соус с горчицей: хорошая замена майонезу в любых слоёных салатах

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Сметанный соус с горчицей — отличное дополнение для слоёных салатов, например, "селёдки под шубой".

Фото: openverse.org by allochka22ru is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот соус по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" можно приготовить всего за 10 минут.

Вот что вам понадобится:

— 2 варёных желтка,

— 200 г сметаны (жирностью не менее 20%),

— 1 столовая ложка дижонской горчицы,

— соль по вкусу.

Приготовление:

Разомните вилкой варёные желтки в миске, добавьте сметану, дижонскую горчицу и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы получился однородный соус.

Вы можете использовать обычную русскую горчицу, если дижонскую не найдете. Главное — выбрать сметану с достаточно высокой жирностью, чтобы соус был густым и хорошо держал форму салата.

Этот сметанный соус с горчицей прекрасно дополнит вкусовой букет ваших слоеных салатов и добавит им неповторимый аромат.