Слоёный салат с курицей и черносливом: заменит "Оливье" на рождественском столе

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Слоёный салат с курицей и черносливом будет отлично смотреться на рождественском столе, и выручит, когда "Оливье" и "Селёдку под шубой" уже не очень хочется.

Фото: openverse.org by allochka22ru is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эта слоёная закуска по рекомендации YouTube-канала "Просто о еде" празднично выглядит, и съедается с огромным удовольствием!

Ингредиенты:

300 г куриного филе;

100 г чернослива;

3 яйца;

100 г сыра;

100 г грецких орехов;

майонез.

Приготовление

1. Отварное куриное филе нарежьте мелкой соломкой. Уложите его в салатник, смажьте тонким слоем майонеза.

2. 2-й слой — натёртый на тёрке сыр плюс немного майонеза.

3. 3-й слой — вымытый чернослив, нарезанный небольшими кусочками, смазанный майонезом.

4. 4-й слой — натёртые на тёрке варёные яйца.

5. 5-й слой — подсушенные и нарезанные грецкие орехи.