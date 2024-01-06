Слоёный салат с курицей и черносливом будет отлично смотреться на рождественском столе, и выручит, когда "Оливье" и "Селёдку под шубой" уже не очень хочется.
Эта слоёная закуска по рекомендации YouTube-канала "Просто о еде" празднично выглядит, и съедается с огромным удовольствием!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Отварное куриное филе нарежьте мелкой соломкой. Уложите его в салатник, смажьте тонким слоем майонеза.
2. 2-й слой — натёртый на тёрке сыр плюс немного майонеза.
3. 3-й слой — вымытый чернослив, нарезанный небольшими кусочками, смазанный майонезом.
4. 4-й слой — натёртые на тёрке варёные яйца.
5. 5-й слой — подсушенные и нарезанные грецкие орехи.
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