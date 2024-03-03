Лучший салат "Цезарь" с курицей: как в ресторане

Как приготовить салат "Цезарь" с курицей

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот неподвластный времени салат "Цезарь" с курицей дополнен пикантной заправкой из греческого йогурта.

Фото: caesar salad by Geoff Peters is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Цезарь" с курицей

Ингредиенты:

полторы чайной ложки дижонской горчицы

1 чайная ложка тертого чеснока

1/4 чайной ложки молотого перца

курное филе

4 столовые ложки оливкового масла

1/2 стакана греческого йогурта

5 столовых ложек тертого сыра Пармезан

1 чайная ложка вустерского соуса

1/2 чайной ложки пасты из анчоусов

1/4 чайной ложки лимонного сока

4 чашки нарезанного салата ромэн

1/2 стакана гренок с приправой "Цезарь"

Приготовление:

Смешайте горчицу с чесноком и перцем, добавьте курицу, перемешайте.

Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой сковороде с антипригарным покрытием на средне-сильном огне. Добавьте курицу.

Переложите на разделочную доску и дайте постоять 5 минут, прежде чем нарезать.

Тем временем взбейте в большой миске йогурт, 3 столовые ложки пармезана, соус, пасту из анчоусов, лимонный сок и оставшиеся 3 столовые ложки масла, горчицу, чеснок и перец до получения кремовой массы.

Разложите салат на 2 тарелки. Сверху выложите гренки и нарезанную курицу, посыпьте пармезаном.