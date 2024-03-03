Лучший салат "Цезарь" с курицей: как в ресторане

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Как приготовить салат "Цезарь" с курицей

1:22
Еда

Этот неподвластный времени салат "Цезарь" с курицей дополнен пикантной заправкой из греческого йогурта. 

Как приготовить салат "Цезарь" с курицей
Фото: caesar salad by Geoff Peters is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Цезарь" с курицей

Ингредиенты:

  • полторы чайной ложки дижонской горчицы
  • 1 чайная ложка тертого чеснока
  • 1/4 чайной ложки молотого перца
  • курное филе
  • 4 столовые ложки оливкового масла
  • 1/2 стакана греческого йогурта
  • 5 столовых ложек тертого сыра Пармезан
  • 1 чайная ложка вустерского соуса
  • 1/2 чайной ложки пасты из анчоусов
  • 1/4 чайной ложки лимонного сока
  • 4 чашки нарезанного салата ромэн
  • 1/2 стакана гренок с приправой "Цезарь"

Приготовление:

  • Смешайте горчицу с чесноком и перцем, добавьте курицу, перемешайте.
  • Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой сковороде с антипригарным покрытием на средне-сильном огне. Добавьте курицу.
  • Переложите на разделочную доску и дайте постоять 5 минут, прежде чем нарезать.
  • Тем временем взбейте в большой миске йогурт, 3 столовые ложки пармезана, соус, пасту из анчоусов, лимонный сок и оставшиеся 3 столовые ложки масла, горчицу, чеснок и перец до получения кремовой массы. 
  • Разложите салат на 2 тарелки. Сверху выложите гренки и нарезанную курицу, посыпьте пармезаном.
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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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