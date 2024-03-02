103-летняя американка поделилась рецептом зелёного сока, который она пьет уже 30 лет

Раскрыт секрет долголетия: 103-летняя пенсионерка пьёт этот овощной сок

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Перл Тейлор, 103-летняя женщина, живущая в Огайо, приобрела популярность, поделившись своими секретами долголетия. В новом интервью Today Тейлор поделилась рецептом зеленого сока, который, по ее мнению, способствует отменному здоровью.

Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Стоит отметить, что женщина живет одна в двухэтажном доме, она никогда не болела онкологией и до недавнего времени могла ходить без ходунков.

Тейлор обычно готовит себе еду, состоящую из рыбы, овощей и салатов. Правда, время от времени Тейлор предается некоторым греховным удовольствиям, таким как мороженое, сладкое вино и чипсы.

В интервью Телор раскрыла рецепт зеленого сока, который она пьет на регулярной основе через день.

В состав такого сока входят:

свежее алоэ вера,

капуста,

петрушка,

имбирь,

сельдерей,

одна чайная ложка измельченной зелени,

вода и подсластитель для вкуса.

"У меня действительно отличное пищеварение, — отмечает Тейлор. — И я пью такой сок уже около 30 лет".