103-летняя американка поделилась рецептом зелёного сока, который она пьет уже 30 лет

Перл Тейлор, 103-летняя женщина, живущая в Огайо, приобрела популярность, поделившись своими секретами долголетия. В новом интервью Today Тейлор поделилась рецептом зеленого сока, который, по ее мнению, способствует отменному здоровью.
Стоит отметить, что женщина живет одна в двухэтажном доме, она никогда не болела онкологией и до недавнего времени могла ходить без ходунков.
Тейлор обычно готовит себе еду, состоящую из рыбы, овощей и салатов. Правда, время от времени Тейлор предается некоторым греховным удовольствиям, таким как мороженое, сладкое вино и чипсы.
В интервью Телор раскрыла рецепт зеленого сока, который она пьет на регулярной основе через день.
В состав такого сока входят:
"У меня действительно отличное пищеварение, — отмечает Тейлор. — И я пью такой сок уже около 30 лет".
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