Два способа приготовления спагетти в микроволновке

Приготовление спагетти в микроволновке можно осуществить двумя способами. О них напоминает "Лайфхакер.ру".
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Способ 1:
Разделите спагетти на две или три части и поместите их в микроволновку в подходящей посуде, предназначенной для использования в СВЧ.
Залейте спагетти водой комнатной температуры так, чтобы уровень жидкости был выше макаронных изделий на 5 см. Не накрывайте посуду крышкой.
Установите время приготовления на 3 минуты больше, чем указано на упаковке спагетти. Обычно это занимает около 10-12 минут.
После окончания времени приготовления аккуратно откиньте спагетти на дуршлаг, чтобы удалить воду.
Способ 2:
Разломите спагетти на несколько частей и поместите их в подходящую микроволновую посуду.
Добавьте одну столовую ложку растительного масла и хорошо перемешайте, чтобы спагетти не склеились во время приготовления.
Заполните посуду кипятком так, чтобы уровень воды был выше спагетти на 5 см. Покройте посуду крышкой или используйте пищевую плёнку для закрытия.
Установите время варки около 8 минут при максимальной мощности микроволновки. В середине времени аккуратно перемешайте спагетти.
Проверьте готовность спагетти на вкус — должны быть мягкими и аль-денте. Если нужно, продолжайте готовить ещё несколько минут, пока не достигнут желаемой консистенции.
После окончания варки оставьте спагетти в горячей воде на несколько минут, затем откиньте их на дуршлаг, чтобы удалить лишнюю влагу.
Обратите внимание, что время приготовления может отличаться в зависимости от мощности микроволновки и размера спагетти, поэтому рекомендуется следить за процессом и проверять готовность на вкус. После варки спагетти можно подавать с соусом или оливковым маслом, приправив по вкусу.
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Как приготовить (сварить) макароны в микроволновой печи, готовить можно пасту, рожки или спагетти
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