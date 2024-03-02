Два способа приготовления спагетти в микроволновке

Как сварить спагетти в микроволновке

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление спагетти в микроволновке можно осуществить двумя способами. О них напоминает "Лайфхакер.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Bodhi Peace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Способ 1:

Разделите спагетти на две или три части и поместите их в микроволновку в подходящей посуде, предназначенной для использования в СВЧ. Залейте спагетти водой комнатной температуры так, чтобы уровень жидкости был выше макаронных изделий на 5 см. Не накрывайте посуду крышкой. Установите время приготовления на 3 минуты больше, чем указано на упаковке спагетти. Обычно это занимает около 10-12 минут. После окончания времени приготовления аккуратно откиньте спагетти на дуршлаг, чтобы удалить воду.

Способ 2:

Разломите спагетти на несколько частей и поместите их в подходящую микроволновую посуду. Добавьте одну столовую ложку растительного масла и хорошо перемешайте, чтобы спагетти не склеились во время приготовления. Заполните посуду кипятком так, чтобы уровень воды был выше спагетти на 5 см. Покройте посуду крышкой или используйте пищевую плёнку для закрытия. Установите время варки около 8 минут при максимальной мощности микроволновки. В середине времени аккуратно перемешайте спагетти. Проверьте готовность спагетти на вкус — должны быть мягкими и аль-денте. Если нужно, продолжайте готовить ещё несколько минут, пока не достигнут желаемой консистенции. После окончания варки оставьте спагетти в горячей воде на несколько минут, затем откиньте их на дуршлаг, чтобы удалить лишнюю влагу.

Обратите внимание, что время приготовления может отличаться в зависимости от мощности микроволновки и размера спагетти, поэтому рекомендуется следить за процессом и проверять готовность на вкус. После варки спагетти можно подавать с соусом или оливковым маслом, приправив по вкусу.