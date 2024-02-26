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Выбросить или съесть: можно ли есть продукты с плесенью?

Врач Федулов рассказал, стоит ли спасать продукты с плесенью

1:59
Еда

Не так давно в издании Dailymail вышла статья, в которой зарубежный эксперт заявил, что продукты с плесенью можно есть. Так ли это? Рассказал читателям Pravda.Ru гастроэнтеролог медицинского центра "Парацельс" Дмитрий Федулов.

Врач Федулов рассказал, стоит ли спасать продукты с плесенью
Фото: Own work by Asurnipal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Российский врач предостерегает от употребления еды с плесенью из-за угрозы здоровью,

"Мягкие и полумягкие сыры имеют относительно высокое содержание влаги, что обеспечивает среду, подходящую для роста плесени. Если плесень появилась на мягком сыре, таком сорте как горгонзола (один из наиболее известных итальянских сыров с характерным островатым вкусом) или моцарелла (молодой итальянский рассольный сыр с нежной текстурой), надо продукты выбросить. Плесень на них может выделять токсины, которые могут самопроизвольно распространяться через жидкость, которой достаточно много в мягком сыре", — рассказывает эксперт.

Твердые сыры могут храниться 3-4 недели после открытия, тогда как мягкие сыры обычно хранятся около недели после открытия упаковки. Йогурт, мягкие сыры, хлеб ради собственного здоровья не следует пытаться спасать.

Самый распространенный тип плесени, которая растет на хлебе, — Rhizopus stolonifer. Она проявляется в виде белых или сероватых пятен, похожих на меховые, на поверхности хлеба и может быстро распространяться, если ее не остановить.

Есть особые виды плесневых культур, используемые для производства продуктов (в основном сыров). Плесень, появляющаяся на продуктах в бытовых условиях, опасна для здоровья и может провоцировать пищевые отравления.

"Возможно, за рубежом на фоне экономического кризиса и повышения стоимости продуктов пытаются тем самым убедить людей не бояться есть просроченные продукты и продукты с плесенью. Мицелий и споры плесени распространяются по продукту, видимая часть лишь малая, если ее видно, заражен весь продукт и он подлежит утилизации", — резюмирует врач.

Что будет, если съесть продукты с плесенью?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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