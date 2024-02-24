Кальмары в томатном соусе: приготовьте настоящий афродизиак для любимого человека

Кальмары в томатном соусе: любители морепродуктов не останутся равнодушными

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт кальмаров в томатном соусе, который не только действительно изысканный, но и прекрасно подходит для любителей морепродуктов. Мясо кальмара, помимо своего отличного вкуса, также известно своими притягивающими противоположный пол свойствами и энергетической ценностью. Рецепт предложен KP.RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты для 2 порций:

— 2 шт кальмаров,

— 100 г риса,

— 1 шт моркови,

— 1 маленькая луковица,

— соль и перец по вкусу.

Для соуса:

— 3 шт помидоров,

— 1 зубчик чеснока,

— 2-3 ст. ложки растительного масла,

— соль по вкусу,

— чёрный и красный молотый перец по вкусу,

— 1 пучок свежей зелени,

— 1 ст. ложка воды или овощного бульона.

Приготовление:

Начнём с подготовки кальмаров. Промойте их в холодной воде и удалите внутренности. Опустите на 1-2 минуты в кипящую воду, затем немедленно переложите в холодную воду, чтобы удалить верхний тёмный слой с них. Натрите морковь на крупной тёрке, мелко нарежьте лук. Тушите морковь вместе с луком на растительном масле до мягкости. Отварите рис до готовности и смешайте его с тушеной морковью. Посолите и поперчите по вкусу. Этим фаршем начините тушки кальмаров. Приготовим соус. Опустите помидоры на несколько секунд в кипяток, затем переложите их в холодную воду и снимите с них кожицу. Нарежьте мякоть помидоров мелко. В разогретую сковороду с растительным маслом добавьте разрезанный зубчик чеснока. Обжарьте его до румяной корочки, затем удалите его из сковороды. В том же масле обжарьте нарезанные помидоры до образования пюре. Добавьте воду или овощной бульон, посолите и поперчите по вкусу. Положите фаршированные кальмары в соус и тушите их в течение 5 минут.

Подавайте кальмары в томатном соусе горячими, посыпав свежей зеленью. Насладитесь изысканным вкусом этого блюда и энергией, которую даёт мясо кальмара. Приятного аппетита!