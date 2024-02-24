Кальмары в томатном соусе: приготовьте настоящий афродизиак для любимого человека

Предлагаем вам рецепт кальмаров в томатном соусе, который не только действительно изысканный, но и прекрасно подходит для любителей морепродуктов. Мясо кальмара, помимо своего отличного вкуса, также известно своими притягивающими противоположный пол свойствами и энергетической ценностью. Рецепт предложен KP.RU.
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Ингредиенты для 2 порций:
— 2 шт кальмаров,
— 100 г риса,
— 1 шт моркови,
— 1 маленькая луковица,
— соль и перец по вкусу.
Для соуса:
— 3 шт помидоров,
— 1 зубчик чеснока,
— 2-3 ст. ложки растительного масла,
— соль по вкусу,
— чёрный и красный молотый перец по вкусу,
— 1 пучок свежей зелени,
— 1 ст. ложка воды или овощного бульона.
Приготовление:
Начнём с подготовки кальмаров. Промойте их в холодной воде и удалите внутренности. Опустите на 1-2 минуты в кипящую воду, затем немедленно переложите в холодную воду, чтобы удалить верхний тёмный слой с них.
Натрите морковь на крупной тёрке, мелко нарежьте лук. Тушите морковь вместе с луком на растительном масле до мягкости.
Отварите рис до готовности и смешайте его с тушеной морковью. Посолите и поперчите по вкусу. Этим фаршем начините тушки кальмаров.
Приготовим соус. Опустите помидоры на несколько секунд в кипяток, затем переложите их в холодную воду и снимите с них кожицу. Нарежьте мякоть помидоров мелко.
В разогретую сковороду с растительным маслом добавьте разрезанный зубчик чеснока. Обжарьте его до румяной корочки, затем удалите его из сковороды.
В том же масле обжарьте нарезанные помидоры до образования пюре. Добавьте воду или овощной бульон, посолите и поперчите по вкусу.
Положите фаршированные кальмары в соус и тушите их в течение 5 минут.
Подавайте кальмары в томатном соусе горячими, посыпав свежей зеленью. Насладитесь изысканным вкусом этого блюда и энергией, которую даёт мясо кальмара. Приятного аппетита!
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