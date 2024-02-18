Идеальные пропорции яиц и лука, в результате которых выходят вкуснейшие котлеты, знают опытные хозяйки

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление вкусных котлет — это искусство, и ключевым моментом является соблюдение правильных пропорций, обеспечивающих отменное качество блюда.

Фото: commons.wikimedia. org by Francescobrisa is licensed under GNU Free Documentation License

Какие пропорции считаются идеальными:

Яйца: Этот компонент играет ключевую роль в создании однородной текстуры котлет, объединяя ингредиенты. От 1 до 2 куриных яиц на один килограмм фарша обеспечивают идеальное сочетание.

Иногда добавление только белков придает котлетам пышность без утяжеления текстуры.

Лук: Репчатый лук придает котлетам сочность, делая их невероятно аппетитными. Для достижения этого эффекта достаточно добавить всего пару луковиц среднего размера.

Некоторые хозяйки предпочитают измельчать овощ в мясорубке для однородности фарша, в то время как другие предварительно пассеруют лук, придавая ему более мягкий вкус перед введением в состав.