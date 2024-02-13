Привычную овсянку приготовьте этим способом: разнообразьте завтрак — это блюдо напитает энергией

Рецепт нескучной овсяной каши: она будет похожа на десерт

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо — что-то среднее между обычной кашей и десертом. Овсянка с кокосом и какао подарит вам энергию и отличное настроение. Приготовьте её по рецепту, представленному на сайте povarenok. ru.

Фото: Own work by Yonygg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

100 мл овсяных хлопьев,

150 мл молока,

3 столовые ложки какао порошка,

1 яйцо,

2 столовые ложки сахара.

Приготовление:

1. В миске соедините молоко и какао.

2. Положите к молоку овсяные хлопья. Всё перемешайте и оставьте на 20 минут.

3. Яйцо взбейте до пышности. Добавьте сахар. Положите смесь к овсянке.

4. В форму для выпечки выложите массу и выпекайте при 180 градусах 20 минут.