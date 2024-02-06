Бабушки советских времен знают: яблоки помогают бороться с пересушкой тортов и пересолом супа

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Сокровищница полезности и Лайфхаки их использования в быту

1:19
Еда

Яблоки — фрукт, любимый и взрослыми, и детьми, не только благодаря своему вкусу, но и своей полезности. В истории они всегда занимали особое место, рассматриваясь как настоящее богатство природы среди фруктов.

Сокровищница полезности и Лайфхаки их использования в быту
Фото: flickr. com by Karunakar Rayker is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эти плоды не только насыщают организм необходимыми веществами и витаминами, но и играли важную роль в мореплавании. В древние времена моряки брали с собой запасы яблок, чтобы предотвратить цингу и другие заболевания в долгих морских походах.

В плодородные годы урожая яблок можно собрать много, и важно уметь хранить и использовать избытки. Эти фрукты не только подходят для пищи, но также могут решать различные хозяйственные задачи.

Использование яблок в быту: Некоторые хозяйки знают эффективный способ сохранения свежести выпечки. Для этого просто порежьте яблоки и разложите дольки рядом с тортом или другой выпечкой в холодильнике. Это предотвратит их пересушивание и сохранит свежесть.

Лайфхак с яблоками: Если суп оказался пересоленным, то вместо того чтобы разбавлять его кипятком, опустите в кастрюлю супа на 10 минут несколько яблочных долек.

Результат вас приятно удивит — яблоки помогут нейтрализовать излишнюю соль, не только спасая блюдо, но и придавая ему уникальный вкус.

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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