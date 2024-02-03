Даже жёсткое мясо окажется тающим во рту, если мариновать его таким способом

Спасение мяса: рецепт идеального маринада

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясо, которое оказалось сухим и жестким, может серьезно подпортить впечатление от ужина или праздничного застолья. Вместо того чтобы мучиться с непригодным мясом, важно знать, как его спасти. Секрет — в правильно приготовленном маринаде!

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Универсальный маринад

Маринад станет отличным спасением для любого вида мяса: говядины, свинины, курицы или утки. Особенно это полезно, если вы готовите домашнюю курицу или утку, которые часто бывают жесткими. Этот маринад превратит их в нежные кулинарные произведения, таящие во рту.

Простой рецепт маринада

Специально разработанный маринад готовится легко и быстро. Вам не понадобится много времени, а результат будет поражать. Просто дайте мясу пропитаться этим маринадом, и затем приступайте к его приготовлению.

Ингредиенты:

Растительное масло — 6 ложек столовых

Лимонный сок — 3 ложки столовые

Горчица — 1 столовая ложка

Чеснок — 5 зубчиков

Соль и специи — по вкусу

Шаги:

Смешайте все ингредиенты в одной емкости. Обильно покройте мясо получившимся маринадом, тщательно перемешивая его. Дайте мясу настояться в маринаде, по возможности, от 2 часов до всей ночи, чтобы достичь наилучшего вкуса и мягкости.

Такой простой и вкусный маринад подарит вашему мясу невероятный вкус и текстуру.