Даже жёсткое мясо окажется тающим во рту, если мариновать его таким способом

Мясо, которое оказалось сухим и жестким, может серьезно подпортить впечатление от ужина или праздничного застолья. Вместо того чтобы мучиться с непригодным мясом, важно знать, как его спасти. Секрет — в правильно приготовленном маринаде!
Универсальный маринад
Маринад станет отличным спасением для любого вида мяса: говядины, свинины, курицы или утки. Особенно это полезно, если вы готовите домашнюю курицу или утку, которые часто бывают жесткими. Этот маринад превратит их в нежные кулинарные произведения, таящие во рту.
Простой рецепт маринада
Специально разработанный маринад готовится легко и быстро. Вам не понадобится много времени, а результат будет поражать. Просто дайте мясу пропитаться этим маринадом, и затем приступайте к его приготовлению.
Ингредиенты:
Шаги:
Такой простой и вкусный маринад подарит вашему мясу невероятный вкус и текстуру.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.