Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 способа избавления от пятен краски для волос на одежде, о которых знают опытные хозяйки
Эксперты перечислили 10 полезных действий при покупке подержанного автомобиля
Эффективный метод стирки пледов и одеял без использования стиральной машины
Четыре забытых прибора в уборке: как поддерживать чистоту в невидимых уголках квартиры
Возбуждено уголовное дело в отношении напавшего на фигуриста Дикиджи мужчины
Рассказываем о перце, выбор которого просто огромный
Имбирный лимонад подарит ценные витамины и энергию
Врач Гадзиян назвал два продукта, которые вреднее сахара и соли
Названы виды клеев для обоев
Даже жёсткое мясо окажется тающим во рту, если мариновать его таким способом

Спасение мяса: рецепт идеального маринада

1:24
Еда

Мясо, которое оказалось сухим и жестким, может серьезно подпортить впечатление от ужина или праздничного застолья. Вместо того чтобы мучиться с непригодным мясом, важно знать, как его спасти. Секрет — в правильно приготовленном маринаде!

Спасение мяса: рецепт идеального маринада
Фото: commons.wikimedia. org by Amin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Универсальный маринад

Маринад станет отличным спасением для любого вида мяса: говядины, свинины, курицы или утки. Особенно это полезно, если вы готовите домашнюю курицу или утку, которые часто бывают жесткими. Этот маринад превратит их в нежные кулинарные произведения, таящие во рту.

Простой рецепт маринада

Специально разработанный маринад готовится легко и быстро. Вам не понадобится много времени, а результат будет поражать. Просто дайте мясу пропитаться этим маринадом, и затем приступайте к его приготовлению.

Ингредиенты:

  • Растительное масло — 6 ложек столовых
  • Лимонный сок — 3 ложки столовые
  • Горчица — 1 столовая ложка
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Соль и специи — по вкусу

Шаги:

  1. Смешайте все ингредиенты в одной емкости.
  2. Обильно покройте мясо получившимся маринадом, тщательно перемешивая его.
  3. Дайте мясу настояться в маринаде, по возможности, от 2 часов до всей ночи, чтобы достичь наилучшего вкуса и мягкости.

Такой простой и вкусный маринад подарит вашему мясу невероятный вкус и текстуру.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Как избежать поломки ремня ГРМ: 5 основных ошибок водителей, о которых молчат производители автомобилей
Кусты клубники будут утопать в больших и тяжелых ягодах: 4 совета, как этого добиться
Европа не в состоянии подготовить армию Украины к новому контрнаступлению Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Не овсяная, не рисовая, не манная: попробуйте эту сытную кашу — удивит вкусом
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Последние материалы
Эксперты перечислили 10 полезных действий при покупке подержанного автомобиля
Спасение мяса: рецепт идеального маринада
Эффективный метод стирки пледов и одеял без использования стиральной машины
Четыре забытых прибора в уборке: как поддерживать чистоту в невидимых уголках квартиры
Возбуждено уголовное дело в отношении напавшего на фигуриста Дикиджи мужчины
Европа не в состоянии подготовить армию Украины к новому контрнаступлению
Рассказываем о перце, выбор которого просто огромный
Имбирный лимонад подарит ценные витамины и энергию
Врач Гадзиян назвал два продукта, которые вреднее сахара и соли
Названы виды клеев для обоев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников