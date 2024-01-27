Этот чай наполнит вкуснейшим ароматом кухню: расслабляющий и согревающий напиток в холодные вечера

Ароматный чай с яблоком и специями

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматный яблочный чай согреет в холодные вечера. Это отличное разнообразие привычному напитку.

Фото: flickr.com by wallla3a is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

яблоко (1 шт),

лимонный сок (1 ст. л),

мёд (1 ст. л),

чай чёрный (2 ч. л),

корица (1 палочка),

звёздочка бадьяна,

гвоздика (3 шт),

вода (800 мл).

Приготовление

1. Яблоки порежьте дольками и сложите в чайник для заварки.

2. Положите в чайник сок лимона, мёд, чёрный чай, корицу, бадьян и гвоздику.

3. В чайник налейте кипяток и дайте напитку настояться десять минут. Ароматный чай готов.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"