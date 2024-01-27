Этот чай наполнит вкуснейшим ароматом кухню: расслабляющий и согревающий напиток в холодные вечера

Ароматный яблочный чай согреет в холодные вечера. Это отличное разнообразие привычному напитку.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Яблоки порежьте дольками и сложите в чайник для заварки.
2. Положите в чайник сок лимона, мёд, чёрный чай, корицу, бадьян и гвоздику.
3. В чайник налейте кипяток и дайте напитку настояться десять минут. Ароматный чай готов.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
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