Необычное тесто для пельменей: результат вас порадует

Удачное тесто для пельменей: хорошо лепится, не рвётся

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

В приготовлении теста для пельменей вроде бы нет ничего сложного, но и оно может оказаться не слишком подходящим, что потом не самым лучшим образом отразится и на вкусе готового блюда, и на процессе лепки. Сделайте пельменное тесто по рекомендации VK-сообщества "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости", и лепка пельменей доставит вам удовольствие!

Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 250 мл молока;

— 2 столовые ложки заваренного чая;

— 2 яйца;

— 500-600 г муки (сколько возьмёт);

— 1 чайная ложка соли;

— 500 г фарша;

— 2 головки лука;

— соль и перец по вкусу;

— 100 мл воды для фарша.

Приготовление

1. В теплое молоко добавьте яйца, заваренный чай, соль и постепенно добавляйте муку, необходимую для получения упругого и эластичного теста. Переложите тесто в миску и позвольте ему отдохнуть.

2. В это время мелко нарежьте лук. Добавьте перец, соль, фарш и хорошо перемешайте. Добавьте немного воды до получения сочного фарша.

3. Разделите отдохнувшее тесто на несколько частей и раскатайте их в тонкие круглые лепешки.

4. На каждую лепешку выложите немного фарша, затем аккуратно сожмите края и сформируйте пельмени.

5. В большой кастрюле доведите воду до кипения и посолите. Аккуратно опустите пельмени в кипящую воду и варите их около 8 минут, пока они не станут плавать и не будут полностью готовыми.

6. Используйте дырчатую ложку или шумовку, чтобы аккуратно вынуть пельмени из кастрюли и подавайте их горячими.