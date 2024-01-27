Необычное тесто для пельменей: результат вас порадует

В приготовлении теста для пельменей вроде бы нет ничего сложного, но и оно может оказаться не слишком подходящим, что потом не самым лучшим образом отразится и на вкусе готового блюда, и на процессе лепки. Сделайте пельменное тесто по рекомендации VK-сообщества "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости", и лепка пельменей доставит вам удовольствие!
Ингредиенты:
— 250 мл молока;
— 2 столовые ложки заваренного чая;
— 2 яйца;
— 500-600 г муки (сколько возьмёт);
— 1 чайная ложка соли;
— 500 г фарша;
— 2 головки лука;
— соль и перец по вкусу;
— 100 мл воды для фарша.
Приготовление
1. В теплое молоко добавьте яйца, заваренный чай, соль и постепенно добавляйте муку, необходимую для получения упругого и эластичного теста. Переложите тесто в миску и позвольте ему отдохнуть.
2. В это время мелко нарежьте лук. Добавьте перец, соль, фарш и хорошо перемешайте. Добавьте немного воды до получения сочного фарша.
3. Разделите отдохнувшее тесто на несколько частей и раскатайте их в тонкие круглые лепешки.
4. На каждую лепешку выложите немного фарша, затем аккуратно сожмите края и сформируйте пельмени.
5. В большой кастрюле доведите воду до кипения и посолите. Аккуратно опустите пельмени в кипящую воду и варите их около 8 минут, пока они не станут плавать и не будут полностью готовыми.
6. Используйте дырчатую ложку или шумовку, чтобы аккуратно вынуть пельмени из кастрюли и подавайте их горячими.
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