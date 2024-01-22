Удивите своих гостей вкуснейшим тыквенным пудингом с шалфеем

Аппетитный тыквеннный пудинг с шалфеем

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Пудинг с шалфеем — блюдо с высоким содержанием белка и полезных жиров. Пудинг можно есть на завтрак, десерт или в качестве перекуса после тренировки.

Фото: commons.wikimedia.org by FotoosVanRobin from Netherlands is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

1 столовая ложка семян шалфея;

250 граммов варёной тыквы;

1/2 чайной ложки корицы;

1/4 чайной ложки мускатного ореха;

1/4 чайной ложки гвоздики;

1/4 чайной ложки кардамона;

1/2 стакана миндального или кокосового молока;

1/2 чайной ложки мёда;

1/4 чайной ложки ванильного экстракта.

Способ приготовления:

1. Взбейте все ингредиенты в блендере на высокой скорости и оставьте настаиваться на 10 минут. Взбивайте на высокой скорости до получения однородной консистенции.

3. Охладите в закрытом контейнере до полного остывания.

4. Посыпьте по вкусу крупинками какао или фруктами. Наслаждайтесь!