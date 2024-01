Удивите своих гостей вкуснейшим тыквенным пудингом с шалфеем

Пудинг с шалфеем — блюдо с высоким содержанием белка и полезных жиров. Пудинг можно есть на завтрак, десерт или в качестве перекуса после тренировки.

Фото: commons.wikimedia.org by FotoosVanRobin from Netherlands is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.