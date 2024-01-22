Удивите своих гостей вкуснейшим тыквенным пудингом с шалфеем

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Аппетитный тыквеннный пудинг с шалфеем

0:57
Еда

Пудинг с шалфеем — блюдо с высоким содержанием белка и полезных жиров. Пудинг можно есть на завтрак, десерт или в качестве перекуса после тренировки.

Аппетитный тыквеннный пудинг с шалфеем
Фото: commons.wikimedia.org by FotoosVanRobin from Netherlands is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ингредиенты: 

  • 1 столовая ложка семян шалфея;
  • 250 граммов варёной тыквы;
  • 1/2 чайной ложки корицы;
  • 1/4 чайной ложки мускатного ореха;
  • 1/4 чайной ложки гвоздики;
  • 1/4 чайной ложки кардамона;
  • 1/2 стакана миндального или кокосового молока;
  • 1/2 чайной ложки мёда;
  • 1/4 чайной ложки ванильного экстракта.

Способ приготовления: 

1. Взбейте все ингредиенты в блендере на высокой скорости и оставьте настаиваться на 10 минут. Взбивайте на высокой скорости до получения однородной консистенции.

3. Охладите в закрытом контейнере до полного остывания.

4. Посыпьте по вкусу крупинками какао или фруктами. Наслаждайтесь!

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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