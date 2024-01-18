Приготовьте восхительный горячий шоколад с имбирём и корицей

Чашка горячего шоколада, от которого идёт пар, в снежный зимний день, что может быть лучше? Потягивайте его у камина, укрывшись пледом.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Смешайте молоко, имбирь и корицу в кастрюле на средне-слабом огне почти до кипения.
2. Добавьте шоколад, помешивая, пока он полностью не растает.
3. Взбейте до образования пены и сразу подавайте.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.