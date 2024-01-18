Приготовьте восхительный горячий шоколад с имбирём и корицей

Горячий шоколад с имбирём и корицей

0:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Чашка горячего шоколада, от которого идёт пар, в снежный зимний день, что может быть лучше? Потягивайте его у камина, укрывшись пледом.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Tong is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

4 стакана нежирного молока или несладкого миндального молока;

1 чайная ложка молотого имбиря;

1 чайная ложка молотой корицы;

200 грамм тёмного шоколада.

Приготовление:

1. Смешайте молоко, имбирь и корицу в кастрюле на средне-слабом огне почти до кипения.

2. Добавьте шоколад, помешивая, пока он полностью не растает.

3. Взбейте до образования пены и сразу подавайте.