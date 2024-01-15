"Неправильная" шурпа в кастрюле покорит вас вкусом и ароматом

"Неправильная" шурпа в кастрюле: вы влюбитесь в этот суп

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

В холода так хочется горячего супчика! Попробуйте приготовить "ненастоящую" шурпу не в казане, а в простой кастрюле по рекомендации YouTube-канала "Вкусная минутка". Возможно, это и не совсем похоже на настоящую шурпу, но всё равно получается очень вкусно!

Фото: commons.wikimedia.org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

500 г баранины;

1 луковица;

1 морковь;

300 г картофеля;

2 болгарских сладких перца;

1 головка чеснока;

зелень;

соль, перец.

Приготовление

1. Налейте в кастрюлю с толстым дном немного растительного масла и обжарьте на нём мелко нарезанный лук.

2. Спустя минуту после лука положите в кастрюлю морковь, нарезанную на кубики, жарьте минуты 3-4.

3. Положите в кастрюлю порезанную на куски баранину, тоже обжарьте вместе с овощами, помешивая. Когда мясо станет румяным со всех сторон, посолите и по желанию поперчите его.

4. Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения, убавьте огонь и поварите минут 15.

5. Положите в кастрюлю крупно нарезанный картофель (нарежьте его на половинки, если он крупный, если мелкий — можете оставить его целым), и варите ещё 15 минут.

6. Положите в кипящий суп целую головку чеснока и крупно нарезанный красный сладкий перец. Досолите суп по вкусу, поварите ещё 10 минут.

7. Добавьте в суп мелко нарубленную зелень, выключите огонь и оставьте шурпу постоять минут 15 под крышкой.