"Неправильная" шурпа в кастрюле покорит вас вкусом и ароматом

В холода так хочется горячего супчика! Попробуйте приготовить "ненастоящую" шурпу не в казане, а в простой кастрюле по рекомендации YouTube-канала "Вкусная минутка". Возможно, это и не совсем похоже на настоящую шурпу, но всё равно получается очень вкусно!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Налейте в кастрюлю с толстым дном немного растительного масла и обжарьте на нём мелко нарезанный лук.
2. Спустя минуту после лука положите в кастрюлю морковь, нарезанную на кубики, жарьте минуты 3-4.
3. Положите в кастрюлю порезанную на куски баранину, тоже обжарьте вместе с овощами, помешивая. Когда мясо станет румяным со всех сторон, посолите и по желанию поперчите его.
4. Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения, убавьте огонь и поварите минут 15.
5. Положите в кастрюлю крупно нарезанный картофель (нарежьте его на половинки, если он крупный, если мелкий — можете оставить его целым), и варите ещё 15 минут.
6. Положите в кипящий суп целую головку чеснока и крупно нарезанный красный сладкий перец. Досолите суп по вкусу, поварите ещё 10 минут.
7. Добавьте в суп мелко нарубленную зелень, выключите огонь и оставьте шурпу постоять минут 15 под крышкой.
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