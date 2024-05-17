Эти продукты помогают снизить уровень тревожности

Чтобы снизить тревожность, нужно есть продукты, богатые витамином С

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Еда влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье. Предлагаем узнать, какие продукты помогут вам меньше нервничать.

Какая диета помогает снизить тревожность

Орехи помогают вырабатывать серотонин, который повышает настроение и самочувствие.

Снизить уровень тревожности также помогают цитрусовые, например, лимон, апельсин, грейпфрут, мандарины. Эти фрукты снижают уровень гормона, регулирующего стресс. Кроме того, цитрусовые богаты витамином С, который защищает от вирусов, стрессов и переутомления, нормализует работу иммунной системы.

Чеснок, цельнозерновой хлеб, семена кунжута, зеленые овощи, травы, зеленый чай, какао, шоколад, отвар ромашки и мяты также помогают снизить тревожность.

Продукты животного происхождения, такие как куриная печень, сыр, курица, говядина и жирная рыба, помогут уменьшить беспокойство

Каких витаминов не хватает в организме при повышенной тревожности

При тревожности специалисты рекомендуют принимать и контролировать уровень В5, В6, Е, магния и цинка.