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Эти продукты помогают снизить уровень тревожности

Чтобы снизить тревожность, нужно есть продукты, богатые витамином С

1:16
Здоровье

Еда влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье. Предлагаем узнать, какие продукты помогут вам меньше нервничать.

Какая диета помогает снизить тревожность

Орехи помогают вырабатывать серотонин, который повышает настроение и самочувствие.

Снизить уровень тревожности также помогают цитрусовые, например, лимон, апельсин, грейпфрут, мандарины. Эти фрукты снижают уровень гормона, регулирующего стресс. Кроме того, цитрусовые богаты витамином С, который защищает от вирусов, стрессов и переутомления, нормализует работу иммунной системы.

Чеснок, цельнозерновой хлеб, семена кунжута, зеленые овощи, травы, зеленый чай, какао, шоколад, отвар ромашки и мяты также помогают снизить тревожность.

Продукты животного происхождения, такие как куриная печень, сыр, курица, говядина и жирная рыба, помогут уменьшить беспокойство

Каких витаминов не хватает в организме при повышенной тревожности

При тревожности специалисты рекомендуют принимать и контролировать уровень В5, В6, Е, магния и цинка.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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