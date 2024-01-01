Рецепт приготовления пельменей на постном тесте

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

У многих хозяек свой секрет приготовления теста для пельменей, но этот метод представляет интерес даже для опытных кулинаров.

Фото: Own work by Kskhh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Основная изюминка заключается в том, что для выделения начинки используется пресное тесто. Простой заменой всего лишь одного ингредиента в классическом рецепте можно добиться полностью нового вкуса.

Пошаговое приготовление пельменей:

В рецепте воду заменяют на молоко (200 мл), в котором растворяют половину чайной ложки соли. Процедуру начинают с просеивания муки (≈300-350 г), которую затем заливают молоком. Ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить крутое, достаточно упругое тесто. Сформированное тесто скатывают в шар, смазывают растительным маслом и заворачивают в пищевую пленку. Затем заготовку оставляют в теплом месте на 40 минут для созревания. На последнем этапе тесто раскатывают тонко и вырезают кружки, используя стакан или другое удобное приспособление.

Тесто, подобно самим пельменям, готовится очень просто. Однако замена воды на молоко значительно трансформирует вкус готового блюда.