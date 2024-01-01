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Рецепт приготовления пельменей на постном тесте

1:16
Еда

У многих хозяек свой секрет приготовления теста для пельменей, но этот метод представляет интерес даже для опытных кулинаров.

Рецепт приготовления пельменей на постном тесте
Фото: Own work by Kskhh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Основная изюминка заключается в том, что для выделения начинки используется пресное тесто. Простой заменой всего лишь одного ингредиента в классическом рецепте можно добиться полностью нового вкуса.

Пошаговое приготовление пельменей:

  1. В рецепте воду заменяют на молоко (200 мл), в котором растворяют половину чайной ложки соли.
  2. Процедуру начинают с просеивания муки (≈300-350 г), которую затем заливают молоком. Ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить крутое, достаточно упругое тесто.
  3. Сформированное тесто скатывают в шар, смазывают растительным маслом и заворачивают в пищевую пленку. Затем заготовку оставляют в теплом месте на 40 минут для созревания.
  4. На последнем этапе тесто раскатывают тонко и вырезают кружки, используя стакан или другое удобное приспособление.

Тесто, подобно самим пельменям, готовится очень просто. Однако замена воды на молоко значительно трансформирует вкус готового блюда.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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