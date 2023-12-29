Курочка с корочкой: как сделать курицу без канцерогенов

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня много говорят о вреде жареной пищи и сильному вреду от присутствия там канцерогенов.

Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

А на вопрос, "уменьшается ли количество канцерогенов, если жарить не на масле, а на антипригарной сковородке", в беседе с Pravda.Ru рассказала нутрициолог и диетолог Юлия Попова.

"Любые канцерогены — это корочка. Если обжаривать… Масло добавляет просто жир. Но на антипригарной сковородке, если мы дожариваем до коричневой корочки, то это будут всё равно канцерогены. Просто их будет меньше, ну и, соответственно, жира меньше. А когда мы не дожариваем до корочки, а просто будет такая плотная ткань сверху, то это будет называться "кулинарная обработка — припёк". Поэтому количество канцерогенов уменьшается, если мы делаем припёк", — отмечает эксперт.

Словом, если будет коричневая корочка, то это не очень полезно. Любая "карамельная" глазированная корка сверху, которая хрустит, которая придает цвет изделию — это канцерогены, подытожила Попова.