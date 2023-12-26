Салат с ананасом и сыром представляет собой уникальное, необычное блюдо, идеальное для настоящих гурманов. За счёт неожиданного сочетания ингредиентов у него получается удивительный вкус. Подойдёт как консервированный, так и свежий фрукт — в обоих случаях результат будет восхитителен. рецептом поделился сайт vegetarianrecept.ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Ананас накрошить кубиками размером 1 см или немного больше. Добавить сыр, нарезанный аналогичным образом.
2. Стебель сельдерея порезать мелкими кубиками (сначала вдоль, затем поперёк). Положить его в миску с будущим салатом и добавить кукурузу.
3. Заправить майонезом (можно использовать домашний).
Салат с ананасом и сыром готов!
При желании добавьте грецкие орехи для дополнительного вкуса и украшения.
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