Постный салат с ананасом и сыром влюбит навсегда

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с ананасом и сыром представляет собой уникальное, необычное блюдо, идеальное для настоящих гурманов. За счёт неожиданного сочетания ингредиентов у него получается удивительный вкус. Подойдёт как консервированный, так и свежий фрукт — в обоих случаях результат будет восхитителен. рецептом поделился сайт vegetarianrecept.ru.

Фото: https://unsplash.com/photos/5bdKZLqeySU by chuttersnap chuttersnap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты:

150 г свежего ананаса или 4-5 колец консервированного.

150 г твёрдого сыра.

100 г (1 стебель) черешкового сельдерея (или болгарского перца).

100 г (5 ст. ложек) консервированной кукурузы.

Грецкие орехи (по вкусу).

Примерно 5 ст. ложек домашнего майонеза.

Приготовление:

1. Ананас накрошить кубиками размером 1 см или немного больше. Добавить сыр, нарезанный аналогичным образом.

2. Стебель сельдерея порезать мелкими кубиками (сначала вдоль, затем поперёк). Положить его в миску с будущим салатом и добавить кукурузу.

3. Заправить майонезом (можно использовать домашний).

Салат с ананасом и сыром готов!

При желании добавьте грецкие орехи для дополнительного вкуса и украшения.