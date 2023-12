Вкусное тесто для пельменей: накормите целую компанию

Your browser does not support the audio element.

Часто после встречи нового года 1 января встаёт вопрос: чем накормить гостей. Хочется полностью расслабиться и отдохнуть, а не стоять у плиты. В этом случае выручат пельмени. Их удобно налепить заранее, а после встречи нового года остаётся только отварить.

Фото: Own work by Lemon Tree The original uploader was Lemon Tree at Russian Wikipedia. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.