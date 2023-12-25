Вкусное тесто для пельменей: накормите целую компанию

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Часто после встречи нового года 1 января встаёт вопрос: чем накормить гостей. Хочется полностью расслабиться и отдохнуть, а не стоять у плиты. В этом случае выручат пельмени. Их удобно налепить заранее, а после встречи нового года остаётся только отварить.

Фото: Own work by Lemon Tree The original uploader was Lemon Tree at Russian Wikipedia. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

По этому рецепту из личной коллекции автора можно слепить около 130 пельменей — хватит, чтобы накормить большую компанию.

Ингредиенты:

1 стакан воды.

1 столовая ложка подсолнечного масла.

1 чайная ложка соли.

4 яйца.

2 стакана муки.

Приготовление

1. В глубокой миске смешайте муку и соль.

2. В отдельной посуде взбейте яйца, добавьте воду.

3. Постепенно вводите муку в жидкую смесь, постоянно перемешивая.

Замесите мягкое тесто и дайте ему отдохнуть при комнатной температуре около 30 минут.

Тесто готово.