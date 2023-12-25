Вкусное тесто для пельменей: накормите целую компанию

Часто после встречи нового года 1 января встаёт вопрос: чем накормить гостей. Хочется полностью расслабиться и отдохнуть, а не стоять у плиты. В этом случае выручат пельмени. Их удобно налепить заранее, а после встречи нового года остаётся только отварить.
По этому рецепту из личной коллекции автора можно слепить около 130 пельменей — хватит, чтобы накормить большую компанию.
Ингредиенты:
Приготовление
1. В глубокой миске смешайте муку и соль.
2. В отдельной посуде взбейте яйца, добавьте воду.
3. Постепенно вводите муку в жидкую смесь, постоянно перемешивая.
Замесите мягкое тесто и дайте ему отдохнуть при комнатной температуре около 30 минут.
Тесто готово.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.