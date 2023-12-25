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Эти быстрые кексы выручат, когда нужен десерт к чаю

1:29
Еда

Кексы на сметане - прекрасный быстрый десерт, который выручит, когда нужно приготовить что-то к чаю. Рецептом поделилась группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".

Эти быстрые кексы выручат, когда нужен десерт к чаю
Фото: originally posted to Flickr as Cranberry-Mohn Muffins by Katrin Morenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

  • 2 яйца.
  • 50 гр. сахара.
  • 8 гр. ванильного сахара.
  • 35 гр. растительного масла.
  • 100 гр. сметаны 20%.
  • Щепотка соли.
  • 100 гр. муки.
  • 5 гр. разрыхлителя.
  • Сахарная пудра (для посыпки)

Приготовление

Поставить разогреваться духовку при температуре 180 градусов.

1. Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром в течение 3-4 минут с помощью миксера, пока не получится пышная белая масса.

2. Добавить растительное масло, снова взбить, но на низких оборотах.

3. Влить сметану и размешать массу.

4. Постепенно добавить просеянную муку. Ввести разрыхлитель и соль, аккуратно размешать лопаткой, пока не получится однородная масса.

5. Наполнить формы для кексов чуть больше, чем наполовину.

Выпекать в течение 25-30 минут, пока кексы не приобретут золотистый цвет. Посыпать готовое блюдо сахарной пудрой.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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