Кексы на сметане - прекрасный быстрый десерт, который выручит, когда нужно приготовить что-то к чаю. Рецептом поделилась группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".
Ингредиенты:
Приготовление
Поставить разогреваться духовку при температуре 180 градусов.
1. Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром в течение 3-4 минут с помощью миксера, пока не получится пышная белая масса.
2. Добавить растительное масло, снова взбить, но на низких оборотах.
3. Влить сметану и размешать массу.
4. Постепенно добавить просеянную муку. Ввести разрыхлитель и соль, аккуратно размешать лопаткой, пока не получится однородная масса.
5. Наполнить формы для кексов чуть больше, чем наполовину.
Выпекать в течение 25-30 минут, пока кексы не приобретут золотистый цвет. Посыпать готовое блюдо сахарной пудрой.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.