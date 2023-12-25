Эти быстрые кексы выручат, когда нужен десерт к чаю

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Кексы на сметане - прекрасный быстрый десерт, который выручит, когда нужно приготовить что-то к чаю. Рецептом поделилась группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".

Фото: originally posted to Flickr as Cranberry-Mohn Muffins by Katrin Morenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

2 яйца.

50 гр. сахара.

8 гр. ванильного сахара.

35 гр. растительного масла.

100 гр. сметаны 20%.

Щепотка соли.

100 гр. муки.

5 гр. разрыхлителя.

Сахарная пудра (для посыпки)

Приготовление

Поставить разогреваться духовку при температуре 180 градусов.

1. Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром в течение 3-4 минут с помощью миксера, пока не получится пышная белая масса.

2. Добавить растительное масло, снова взбить, но на низких оборотах.

3. Влить сметану и размешать массу.

4. Постепенно добавить просеянную муку. Ввести разрыхлитель и соль, аккуратно размешать лопаткой, пока не получится однородная масса.

5. Наполнить формы для кексов чуть больше, чем наполовину.

Выпекать в течение 25-30 минут, пока кексы не приобретут золотистый цвет. Посыпать готовое блюдо сахарной пудрой.