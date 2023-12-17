15 минут: и ты на Кубе ешь горячие бутерброды

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт кубинских горячих бутербродов с ветчиной и сыром, рекомендованный Marie Claire, станет прекрасным выбором даже для тех, кто только начинает свой путь в кулинарии.

Фото: flickr. com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Этот простой и вкусный угощение готовится менее чем за 15 минут.

Ингредиенты:

багет из ржаной муки;

ветчина — 400 граммов;

буженина — 400 граммов;

швейцарский сыр — 200 граммов;

майонез — 50 граммов;

горчица — 50 граммов;

маринованные огурцы — 6 штук;

масло оливковое — спрей.

Вот пошаговая инструкция: