Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немного сахара и дрожжей, и комнатные растения запышут жизнью
Полковник Макгрегор: Украина без поддержки США продержится в лучшем случае месяц
Вблизи затопленной станции метро в Киеве зафиксировано проседание грунта
Как вырастить гигантские лилии?
Комнатные растения, из-за которых вам придется попрощаться со своими животными
В украинской грязи застряла колонна западной техники
В Раде сообщили о подготовке ВСУ к переходу к обороне, если не будет оружия
Хирург Байрамукова рассказала о возможных последствиях операции Аллы Пугачёвой
Следующий пакет помощи Киеву $60 млрд будет утвержден уже в следующем - Линдси Грэм

15 минут: и ты на Кубе ешь горячие бутерброды

1:25
Еда

Рецепт кубинских горячих бутербродов с ветчиной и сыром, рекомендованный Marie Claire, станет прекрасным выбором даже для тех, кто только начинает свой путь в кулинарии.

15 минут: и ты на Кубе ешь горячие бутерброды
Фото: flickr. com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Этот простой и вкусный угощение готовится менее чем за 15 минут.

Ингредиенты:

  • багет из ржаной муки;
  • ветчина — 400 граммов;
  • буженина — 400 граммов;
  • швейцарский сыр — 200 граммов;
  • майонез — 50 граммов;
  • горчица — 50 граммов;
  • маринованные огурцы — 6 штук;
  • масло оливковое — спрей.

Вот пошаговая инструкция:

  1. Нагрейте большую чугунную сковороду на среднем огне. Багет разрежьте на 4 части, каждую из которых затем разделите пополам. Намажьте горчицу на верхнюю часть багета и майонез на нижнюю.
  2. Нарежьте ветчину, буженину, огурцы и сыр тонкими ломтями. Соберите сэндвичи, укладывая слои в следующем порядке: ветчина, буженина, сыр и маринованный огурчик.
  3. Сбрызните разогретую сковороду маслом и выложите бутерброды. Хлеб должен подрумяниться, а сыр внутри бутерброда слегка расплавиться. По желанию можно прижать сэндвичи крышкой или еще одной сковородой.
  4. После готовности выложите бутерброды на блюдо и украсьте зелеными листьями салата.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Все сбежавшие артисты собрались в одном месте: юбилей у иноагента

На свой 70-летний юбилей Андрей Макаревич* устроил в Израиле масштабный концерт, собравший звездных коллег и эмигрантов из России.

Юбилей Андрея Макаревича* прошел в кругу иноагентов
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль на юбилей Андрея Макаревича**
Иноагенты снова вместе: Пугачёва и Галкин прилетели на юбилей к Макаревчиу
Критика СВО: как живёт звезда "Ментовских войн" Александр Устюгов
Певица Ветлицкая показала дочь, которую она скрывала от всех 19 лет
Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова
Неожиданная причина пропажи звезды сериала "Кухня" Марины Могилевской
Stratfor: русский Zerg Rush сотрет с лица земли 40-90%% Одессы и Киева
Щедрые подарки для звезд: почему Меладзе, Ургант и Пенкин стали обладателями роскошных автомобилей
Щедрые подарки для звезд: почему Меладзе, Ургант и Пенкин стали обладателями роскошных автомобилей
Последние материалы
Немного сахара и дрожжей, и комнатные растения запышут жизнью
15 минут: и ты на Кубе ешь горячие бутерброды
Полковник Макгрегор: Украина без поддержки США продержится в лучшем случае месяц
Вблизи затопленной станции метро в Киеве зафиксировано проседание грунта
Как вырастить гигантские лилии?
Комнатные растения, из-за которых вам придется попрощаться со своими животными
В украинской грязи застряла колонна западной техники
В Раде сообщили о подготовке ВСУ к переходу к обороне, если не будет оружия
Хирург Байрамукова рассказала о возможных последствиях операции Аллы Пугачёвой
Следующий пакет помощи Киеву $60 млрд будет утвержден уже в следующем - Линдси Грэм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников