Отчего будет сильно пучить: 12 опасных для кишечника продуктов

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Вздутие живота не всегда свидетельствует о серьезных проблемах в организме. В некоторых случаях это может быть следствием переедания продуктов, способствующих брожению в кишечнике. Эксперты выделили определенные продукты, которые стоит ограничить, если у вас возникают проблемы с метеоризмом.

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На первом месте стоит белый хлеб и выпечка из пшеничной муки, так как они обычно содержат много сахара и дрожжей, что способствует образованию газов.

Газированные напитки занимают второе место, вызывая временное увеличение объема желудка за счет газов из напитка и впоследствии способствуя вздутию.

На третьем месте оказались продукты, приготовленные во фритюре, такие как чипсы и картофель фри. Их состав, богатый сахаром, солью, специями и консервантами, способствует газообразованию.

Удивительно, но на четвертом месте находится такое популярное сочетание, как творог или йогурт с вареньем или джемом. Эти продукты могут вызывать вздутие из-за длительного и трудного для переваривания процесса расщепления белков и брожения варенья.

Мороженое, любимое многими, занимает пятое место. Оно содержит сахар и жир, а его холодность может усложнить процесс переваривания, вызывая брожение.

На шестом месте упомянут виноград, который, несмотря на свой вкус и полезные свойства, в больших количествах может вызвать метеоризм.

В списке продолжаются переработанные мясные продукты, такие как колбасы и деликатесы, которые содержат консерванты, способные вызвать воспаление кишечника.

Также к вздутию может привести употребление жевательной резинки из-за содержания в ней заменителей сахара.