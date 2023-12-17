Выбор подходящей посуды для маринования мяса оказывает непосредственное воздействие на вкус будущего шашлыка. Шеф-повар Антон Сидельников выделяет важность материала, из которого изготовлена посуда. Он отмечает, что не все материалы подходят для этой цели.
Согласно рекомендациям кулинара, предпочтительнее использовать для маринования эмалированную посуду или ту, у которой есть тефлоновое покрытие. Нержавеющие металлические емкости также подходят, так как они не придают шашлыку лишних запахов и вкусов.
С другой стороны, алюминиевая или чугунная посуда может негативно сказаться на вкусе блюда, придавая мясу металлический оттенок. По словам шеф-повара, использование такой тары не рекомендуется, чтобы избежать искажения вкусовых качеств будущего шашлыка. Эти ценные советы позволяют оценить важность правильного выбора посуды при приготовлении вкусного и ароматного мяса на мангале.
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