В какой посуде нельзя мариновать мясо

Выбор подходящей посуды для маринования мяса оказывает непосредственное воздействие на вкус будущего шашлыка. Шеф-повар Антон Сидельников выделяет важность материала, из которого изготовлена посуда. Он отмечает, что не все материалы подходят для этой цели.

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Согласно рекомендациям кулинара, предпочтительнее использовать для маринования эмалированную посуду или ту, у которой есть тефлоновое покрытие. Нержавеющие металлические емкости также подходят, так как они не придают шашлыку лишних запахов и вкусов.

С другой стороны, алюминиевая или чугунная посуда может негативно сказаться на вкусе блюда, придавая мясу металлический оттенок. По словам шеф-повара, использование такой тары не рекомендуется, чтобы избежать искажения вкусовых качеств будущего шашлыка. Эти ценные советы позволяют оценить важность правильного выбора посуды при приготовлении вкусного и ароматного мяса на мангале.