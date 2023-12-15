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Как приготовить отличный попкорн?

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Еда

При приготовлении попкорна часто возникают две проблемы: нераскрывшиеся зерна и отсутствие воздушности закуски, из-за которой ее бывает трудно поедать. Эти трудности легко преодолеть, если учесть несколько тонкостей.

Как приготовить отличный попкорн?
Фото: commons.wikimedia. org by Paolo Neo is licensed under public domain

Первая проблема, связанная с нераскрывшимися зернами, может возникнуть из-за их излишней сухости. Для решения этой проблемы рекомендуется замочить кукурузные зерна в холодной воде перед готовкой. Оставьте их в воде примерно 15 минут. После этого зерна следует тщательно просушить перед тем, как начать приготовление. Этот простой шаг позволит ускорить процесс готовки попкорна и обеспечит лучший результат.

Таким образом, следуя этим рекомендациям, можно избежать нераскрывшихся зерен и придать попкорну желаемую воздушность.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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