Как приготовить отличный попкорн?

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

При приготовлении попкорна часто возникают две проблемы: нераскрывшиеся зерна и отсутствие воздушности закуски, из-за которой ее бывает трудно поедать. Эти трудности легко преодолеть, если учесть несколько тонкостей.

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Первая проблема, связанная с нераскрывшимися зернами, может возникнуть из-за их излишней сухости. Для решения этой проблемы рекомендуется замочить кукурузные зерна в холодной воде перед готовкой. Оставьте их в воде примерно 15 минут. После этого зерна следует тщательно просушить перед тем, как начать приготовление. Этот простой шаг позволит ускорить процесс готовки попкорна и обеспечит лучший результат.

Таким образом, следуя этим рекомендациям, можно избежать нераскрывшихся зерен и придать попкорну желаемую воздушность.