Маринад, чтоб шашлык был по-турецки

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление турецких шашлыков, подобных тем, что подают в турецких кебабных, вполне доступно и может стать отличным выбором для праздников.

Фото: commons.wikimedia. org by Cyapoj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

одна крупная луковица, нарезанная на четвертинки;

три зубчика чеснока;

щедрая щепотка молотой куркумы;

2 ст. ложки томатного пюре;

200 мл натурального йогурта или молока;

1 ст. ложка паприки (не копченой);

две чайные ложки соли;

4 крупные куриные грудки;

растительное масло для смазывания;

сухой орегано для посыпки.

Для приготовления маринада мелко нарежьте лук и чеснок в блендере, затем переложите в сито, чтобы удалить избыток сока. Смешайте сок с куркумой, томатным пюре, йогуртом (или молоком), паприкой и солью. Добавьте курицу и тщательно перемешайте.

Затем накройте крышкой и оставьте мариноваться не менее 1 часа.

Готовьте, пока курица не приобретет прекрасный золотистый оттенок и полностью пропечется. После приготовления посыпьте готовый шашлык сухим орегано, как рекомендует портал deliciousmagazine.