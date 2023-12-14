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Маринад, чтоб шашлык был по-турецки

1:16
Еда

Приготовление турецких шашлыков, подобных тем, что подают в турецких кебабных, вполне доступно и может стать отличным выбором для праздников.

Маринад, чтоб шашлык был по-турецки
Фото: commons.wikimedia. org by Cyapoj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • одна крупная луковица, нарезанная на четвертинки;
  • три зубчика чеснока;
  • щедрая щепотка молотой куркумы;
  • 2 ст. ложки томатного пюре;
  • 200 мл натурального йогурта или молока;
  • 1 ст. ложка паприки (не копченой);
  • две чайные ложки соли;
  • 4 крупные куриные грудки;
  • растительное масло для смазывания;
  • сухой орегано для посыпки.

Для приготовления маринада мелко нарежьте лук и чеснок в блендере, затем переложите в сито, чтобы удалить избыток сока. Смешайте сок с куркумой, томатным пюре, йогуртом (или молоком), паприкой и солью. Добавьте курицу и тщательно перемешайте.

Затем накройте крышкой и оставьте мариноваться не менее 1 часа.

Готовьте, пока курица не приобретет прекрасный золотистый оттенок и полностью пропечется. После приготовления посыпьте готовый шашлык сухим орегано, как рекомендует портал deliciousmagazine.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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