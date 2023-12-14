Приготовление турецких шашлыков, подобных тем, что подают в турецких кебабных, вполне доступно и может стать отличным выбором для праздников.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Для приготовления маринада мелко нарежьте лук и чеснок в блендере, затем переложите в сито, чтобы удалить избыток сока. Смешайте сок с куркумой, томатным пюре, йогуртом (или молоком), паприкой и солью. Добавьте курицу и тщательно перемешайте.
Затем накройте крышкой и оставьте мариноваться не менее 1 часа.
Готовьте, пока курица не приобретет прекрасный золотистый оттенок и полностью пропечется. После приготовления посыпьте готовый шашлык сухим орегано, как рекомендует портал deliciousmagazine.
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