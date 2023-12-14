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Лавровый лист противопоказан куриному бульону

1:06
Еда

Добавление лаврового листа в блюда является распространенной практикой, но опытные повара подчеркивают, что не во всех случаях эта специя оправдывает себя. Многие блюда, особенно бульоны, приобретают уникальный вкус благодаря лавровому листу, но есть и исключения.

Лавровый лист противопоказан куриному бульону
Фото: flickr. com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Например, мясные и овощные бульоны отлично сочетаются с этой пряностью. Однако, когда дело касается куриного бульона, повара предпочитают воздерживаться от использования лаврового листа. В этом случае специя может затушевать нежные вкусовые оттенки куриного мяса, и профессионалы кулинарии считают, что ее добавление в данное блюдо излишне.

На практике в ресторанах часто избегают добавления лаврового листа в куриные бульоны. Вместо этого рекомендуется после закипания мяса в бульоне положить морковь и одну неочищенную, но тщательно промытую луковицу. Этот прием сохранит естественные вкусовые особенности куриного мяса, придавая бульону богатство и аромат.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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