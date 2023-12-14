Хитрость при приготовлении супа с фрикадельками

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп с фрикадельками — простое и вкусное блюдо, однако многие хозяйки делают ошибку, которая может испортить впечатление от этого угощения.

Фото: commons.wikimedia. org by Juan Emilio Prades Bel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Одной из распространенных ошибок является добавление фрикаделек в кастрюлю в конце приготовления. Это приводит к тому, что бульон становится менее насыщенным и блюдо теряет свой вкус.

Оптимальным решением будет бросать фрикадельки в кипящую воду в самом начале приготовления супа. Когда появится пена, следует ее удалить, а затем добавить картошку. После 7-8 минут приготовления, добавьте обжаренные овощи. Этот подход поможет сохранить насыщенность бульона и придает супу настоящий вкус.

Если вы готовите фрикадельки самостоятельно, важно вымесить фарш, приправить его солью и перцем. Этот шаг предотвратит разваливание мясных шариков при варке, обеспечив вам красивые и вкусные фрикадельки в супе.