Приготовление гороховой каши может быть трудоемким процессом, занимающим более двух часов, включая замачивание гороха в воде или содовом растворе. Однако есть быстрый и вкусный способ приготовления нежной и бархатистой гороховой каши всего за 45 минут.
Начнем с тщательного промывания гороха. Положите его в кастрюлю и залейте водой так, чтобы горох был полностью покрыт. Накройте кастрюлю крышкой и варите на медленном огне 15 минут. После этого добавьте равное количество холодной воды и варите еще 15 минут.
Повторно добавьте холодную воду.
Через 15 минут горох будет готов — резкое изменение температуры ускоряет процесс приготовления.
Посолите, приправьте любимыми специями, добавьте сливочное масло — и блюдо готово к подаче.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.