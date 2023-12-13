Секрет быстрой варки гороховой каши

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление гороховой каши может быть трудоемким процессом, занимающим более двух часов, включая замачивание гороха в воде или содовом растворе. Однако есть быстрый и вкусный способ приготовления нежной и бархатистой гороховой каши всего за 45 минут.

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Начнем с тщательного промывания гороха. Положите его в кастрюлю и залейте водой так, чтобы горох был полностью покрыт. Накройте кастрюлю крышкой и варите на медленном огне 15 минут. После этого добавьте равное количество холодной воды и варите еще 15 минут.

Повторно добавьте холодную воду.

Через 15 минут горох будет готов — резкое изменение температуры ускоряет процесс приготовления.

Посолите, приправьте любимыми специями, добавьте сливочное масло — и блюдо готово к подаче.