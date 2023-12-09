Важный ингредиент для плова найден

0:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки, решившие приготовить плов, часто задаются вопросом, как придать блюду более насыщенный вкус.

Фото: youtube. com/watch?v=08VJV-oweKI by TOP TV 2019 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Удивительно, но существуют простые, но в то же время необычные ингредиенты, которые могут улучшить вкусовые качества блюда.

Например, чтобы придать плову рассыпчатость, в казан стоит добавить хлеб, предпочтительно черствый.

Кусочек хлеба помогает избавиться от избытка жидкости в блюде, придавая ему настоящий эталонный вкус.