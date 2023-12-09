Многие хозяйки, решившие приготовить плов, часто задаются вопросом, как придать блюду более насыщенный вкус.
Удивительно, но существуют простые, но в то же время необычные ингредиенты, которые могут улучшить вкусовые качества блюда.
Например, чтобы придать плову рассыпчатость, в казан стоит добавить хлеб, предпочтительно черствый.
Кусочек хлеба помогает избавиться от избытка жидкости в блюде, придавая ему настоящий эталонный вкус.
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