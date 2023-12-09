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Важный ингредиент для плова найден

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Еда

Многие хозяйки, решившие приготовить плов, часто задаются вопросом, как придать блюду более насыщенный вкус.

Важный ингредиент для плова найден
Фото: youtube. com/watch?v=08VJV-oweKI by TOP TV 2019 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Удивительно, но существуют простые, но в то же время необычные ингредиенты, которые могут улучшить вкусовые качества блюда.

Например, чтобы придать плову рассыпчатость, в казан стоит добавить хлеб, предпочтительно черствый.

Кусочек хлеба помогает избавиться от избытка жидкости в блюде, придавая ему настоящий эталонный вкус.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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