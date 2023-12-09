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Сияющий смузи: секретный рецепт для молодости кожи утёк в прессу

1:05
Еда

Сотворенный совместно с Хейли Бибер, клубничный коктейль для сияющей кожи стал одним из наиболее популярных продуктов в сети магазинов здорового питания Erewhon.

Сияющий смузи: секретный рецепт для молодости кожи утёк в прессу
Фото: commons.wikimedia. org by simon thomas from london, england is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Производители обещают, что "Сияющий смузи" от Хейли улучшит тон лица, придаст коже яркость и увлажнение. Voice опубликовал секретный рецепт коктейля, который теперь может приготовить каждый, достаточно лишь собрать необходимые ингредиенты и взбить их в блендере.

Ингредиенты:

  • Миндальное молоко;
  • Свежая клубника и немного клубничного варенья;
  • Финики, способствующие очищению кишечника;
  • Кленовый сироп (по вкусу, так как некоторые могут считать его слишком сладким);
  • Авокадо;
  • Кокосовая паста;
  • Коллаген и гиалуроновая кислота — в жидкой форме или порошке, в рекомендуемой дозировке, указанной на упаковке.

С использованием этих ингредиентов коктейль обеспечит тот потрясающий эффект, который от него ожидается.

Напиток можно употреблять в любое время вместо перекуса.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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