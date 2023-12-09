Сияющий смузи: секретный рецепт для молодости кожи утёк в прессу

Сотворенный совместно с Хейли Бибер, клубничный коктейль для сияющей кожи стал одним из наиболее популярных продуктов в сети магазинов здорового питания Erewhon.
Производители обещают, что "Сияющий смузи" от Хейли улучшит тон лица, придаст коже яркость и увлажнение. Voice опубликовал секретный рецепт коктейля, который теперь может приготовить каждый, достаточно лишь собрать необходимые ингредиенты и взбить их в блендере.
Ингредиенты:
С использованием этих ингредиентов коктейль обеспечит тот потрясающий эффект, который от него ожидается.
Напиток можно употреблять в любое время вместо перекуса.
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