Сияющий смузи: секретный рецепт для молодости кожи утёк в прессу

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Сотворенный совместно с Хейли Бибер, клубничный коктейль для сияющей кожи стал одним из наиболее популярных продуктов в сети магазинов здорового питания Erewhon.

Фото: commons.wikimedia. org by simon thomas from london, england is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Производители обещают, что "Сияющий смузи" от Хейли улучшит тон лица, придаст коже яркость и увлажнение. Voice опубликовал секретный рецепт коктейля, который теперь может приготовить каждый, достаточно лишь собрать необходимые ингредиенты и взбить их в блендере.

Ингредиенты:

Миндальное молоко;

Свежая клубника и немного клубничного варенья;

Финики, способствующие очищению кишечника;

Кленовый сироп (по вкусу, так как некоторые могут считать его слишком сладким);

Авокадо;

Кокосовая паста;

Коллаген и гиалуроновая кислота — в жидкой форме или порошке, в рекомендуемой дозировке, указанной на упаковке.

С использованием этих ингредиентов коктейль обеспечит тот потрясающий эффект, который от него ожидается.

Напиток можно употреблять в любое время вместо перекуса.