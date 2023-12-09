Если вы наупражнялись на знаменитой шарлотке, журнал Marie Claire предлагает попробовать свои силы в приготовлении французского десерта Tarte Tatin, или яблочного тарта, который подают с ванильным мороженым.
Фото: commons.wikimedia. org by Shani Evenstein (שני אבנשטיין) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Ингредиенты:
Сливочное масло — 150 грамм;
Яблоки — 5 штук;
Слоеное тесто — 250 грамм;
Тростниковый сахар — 150 грамм;
Корица молотая — 5 грамм.
Вот как готовить:
Подготовьте яблоки, очистив их, вырезав сердцевину и нарезав тонкими дольками.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом и посыпьте немного тростникового сахара. Выложите готовые яблоки на форму и посыпьте их немного молотой корицей. Затем накройте яблоки раскатанным слоеным тестом.
Разогрейте духовку до 180 градусов, поместите в нее приготовленный десерт и запекайте его 30 минут.
Остудите готовый яблочный тарт и переверните его так, чтобы яблоки оказались сверху.
При желании можно использовать груши вместо яблок.
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