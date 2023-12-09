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Вместе с ванильным мороженым этот яблочный десерт восхитителен

1:07
Еда

Если вы наупражнялись на знаменитой шарлотке, журнал Marie Claire предлагает попробовать свои силы в приготовлении французского десерта Tarte Tatin, или яблочного тарта, который подают с ванильным мороженым.

Вместе с ванильным мороженым этот яблочный десерт восхитителен
Фото: commons.wikimedia. org by Shani Evenstein (שני אבנשטיין) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 150 грамм;
  • Яблоки — 5 штук;
  • Слоеное тесто — 250 грамм;
  • Тростниковый сахар — 150 грамм;
  • Корица молотая — 5 грамм.

Вот как готовить:

  1. Подготовьте яблоки, очистив их, вырезав сердцевину и нарезав тонкими дольками.
  2. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и посыпьте немного тростникового сахара. Выложите готовые яблоки на форму и посыпьте их немного молотой корицей. Затем накройте яблоки раскатанным слоеным тестом.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов, поместите в нее приготовленный десерт и запекайте его 30 минут.
  4. Остудите готовый яблочный тарт и переверните его так, чтобы яблоки оказались сверху.

При желании можно использовать груши вместо яблок.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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