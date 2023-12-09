Вместе с ванильным мороженым этот яблочный десерт восхитителен

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы наупражнялись на знаменитой шарлотке, журнал Marie Claire предлагает попробовать свои силы в приготовлении французского десерта Tarte Tatin, или яблочного тарта, который подают с ванильным мороженым.

Фото: commons.wikimedia. org by Shani Evenstein (שני אבנשטיין) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

Сливочное масло — 150 грамм;

Яблоки — 5 штук;

Слоеное тесто — 250 грамм;

Тростниковый сахар — 150 грамм;

Корица молотая — 5 грамм.

Вот как готовить:

Подготовьте яблоки, очистив их, вырезав сердцевину и нарезав тонкими дольками. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и посыпьте немного тростникового сахара. Выложите готовые яблоки на форму и посыпьте их немного молотой корицей. Затем накройте яблоки раскатанным слоеным тестом. Разогрейте духовку до 180 градусов, поместите в нее приготовленный десерт и запекайте его 30 минут. Остудите готовый яблочный тарт и переверните его так, чтобы яблоки оказались сверху.

При желании можно использовать груши вместо яблок.