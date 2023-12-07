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Роскачество нашло пестициды в овощах из супермаркета

2:18
Еда

Роскачество нашло пестициды в овощах из супермаркета. Ведомство опубликовало результаты исследования покупных даров природы и дало советы по их безопасному употреблению в пищу.

Роскачество нашло пестициды в овощах из супермаркета
Фото: "Tomatoes" by The Ewan is licensed under CC BY-SA 2.0.

Экспертизе подвергли 27 образцов овощей, зелени и грибов, приобретённых напрямую у производителей и в обычных магазинах. Большинство из них оказались вполне съедобными без вреда для здоровья.

Нитраты в превышающей норму концентрации нашли только в огурцах-корнишонах "Моё лето" из Калужской области. Во всех остальных овощах и зелени они выявлены в следовых количествах.

Такие огурцы есть можно: совсем без нитратов урожай вырастить невозможно, а ПДК на них установлены с большим запасом, успокаивает ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, доктор биологических наук Ольга Багрянцева. Если боитесь — очищайте овощи от кожуры: "химия" в основном накапливается в ней.

Больше всего пестицидов и их видов по абсолютному количеству эксперты обнаружили в томатах "ЭКО-Культура" из Ставропольского края. Причём среди выявленных веществ есть и запрещённые к применению в РФ диурон, диметоат и хлороталонил, и не разрешённый для теплиц лямбда-цигалотрин (в открытом грунте он допустим, потому что разрушается на солнце). Примечательно, что эти помидоры — единственные, купленные не у фермеров или на овощебазе, а в обычной "Пятёрочке".

В томатах "Максимато" от "Рязанских овощей" и огурцах ИП Ганбарчаев обнаружен клотианидин, разрешённый только при выращивании в открытом грунте. В шампиньонах ООО "Мастер Гриб" содержится метрафенон, которым можно обрабатывать пшеницу или виноград, но никак не грибы.

Всего Роскачество нашло 12 разных пестицидов в 15 исследованных образцах, но, кроме вышеупомянутых случаев, — в небольших количествах.

"Исследование Роскачества подтвердило: потребители могут рассчитывать на идеально "чистые" овощи — без нитратов, пестицидов и их следов при покупке российских тепличных овощей", — резюмировали в ведомстве.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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