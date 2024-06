Как оформить хозпостройки по новой дачной амнистии: легкая регистрация теплиц и бань в 2024 году

Your browser does not support the audio element.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала предложение о расширении "дачной амнистии" на хозяйственные постройки, сообщает РИА Недвижимость. В марте Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.

Фото: Transferred from pl.wikipedia to Commons by Selso (Jerzy Opioła) at pl.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license