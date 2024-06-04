Как оформить хозпостройки по новой дачной амнистии: легкая регистрация теплиц и бань в 2024 году

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Правительство поддержало расширение дачной амнистии на хозпостройки

1:40
Недвижимость

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала предложение о расширении "дачной амнистии" на хозяйственные постройки, сообщает РИА Недвижимость. В марте Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.

Правительство поддержало расширение дачной амнистии на хозпостройки
Фото: Transferred from pl.wikipedia to Commons by Selso (Jerzy Opioła) at pl.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Авторы документа отмечают, что оформление хозяйственных построек на участках, таких как бани и теплицы, требует значительных затрат времени и денег. Для их регистрации необходимы кадастровые работы, регистрация права собственности и декларация об объекте. Они предложили признать все такие объекты, которые были учтены до 1 января 2013 года, ранее учтенными. Для их регистрации потребуется только старый техпаспорт.

Правительственная комиссия считает, что концепция документа заслуживает внимания, так как он значительно упрощает процесс оформления прав на недвижимость.

Авторы отзыва на законопроект также предложили упростить процедуру оформления прав на вспомогательные объекты, включая ранее не учтенные хозпостройки, созданные после 1 января 2013 года. Предполагается, что эти постройки можно будет зарегистрировать в упрощенном порядке. Правообладатель земельного участка сможет сделать это на основании составленной и заверенной декларации, без необходимости проектной документации.

Чтобы избежать неоднозначного толкования поправок, предложено уточнить, что такие строения относятся к объектам недвижимости и не должны являться самостроями. Законопроект поддержали при условии его доработки ко второму чтению.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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