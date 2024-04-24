Ни в коем случае не ставьте на кухне акриловую мойку — намучаетесь: раскрыты её основные недостатки

Дизайнер назвала недостатки акриловой мойки для кухни

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ни в коем случае не ставьте на кухне акриловую мойку, призвала дизайнер Юлия Тычино со страниц сетевого издания "БелНовости". Она привела весомые аргументы.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva is licensed under public domain

Безусловно, акриловая сантехника выглядит стильно и современно в любом помещении. Но что касается кухни, на этом её преимущества и заканчиваются.

А вот недостатков у акриловой мойки хватает, в том числе почти не преодолимых.

Она легко меняет цвет при контакте с ярко окрашенными продуктами, такими как кофе или сок. Придётся отмывать с использованием химически агрессивных чистящих средств — а это и запах, и экологический вред, да и самой раковине в результате может не поздоровиться. Она боится высоких температур. Всего одного раза поставить машинально в мойку раскалённую сковороду или кастрюлю хватит, чтобы испортить её навсегда.

Поэтому, если собрались менять сантехнику на кухне, не выдумывайте, а поставьте обычную металлическую мойку, заключила Тычино.

А вот акриловые ванны прекрасно себя зарекомендовали — недаром все отказываются в их пользу от чугунных.