Ни в коем случае не ставьте на кухне акриловую мойку — намучаетесь: раскрыты её основные недостатки

Ни в коем случае не ставьте на кухне акриловую мойку, призвала дизайнер Юлия Тычино со страниц сетевого издания "БелНовости". Она привела весомые аргументы.
Безусловно, акриловая сантехника выглядит стильно и современно в любом помещении. Но что касается кухни, на этом её преимущества и заканчиваются.
А вот недостатков у акриловой мойки хватает, в том числе почти не преодолимых.
Она легко меняет цвет при контакте с ярко окрашенными продуктами, такими как кофе или сок. Придётся отмывать с использованием химически агрессивных чистящих средств — а это и запах, и экологический вред, да и самой раковине в результате может не поздоровиться.
Она боится высоких температур. Всего одного раза поставить машинально в мойку раскалённую сковороду или кастрюлю хватит, чтобы испортить её навсегда.
Поэтому, если собрались менять сантехнику на кухне, не выдумывайте, а поставьте обычную металлическую мойку, заключила Тычино.
А вот акриловые ванны прекрасно себя зарекомендовали — недаром все отказываются в их пользу от чугунных.
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