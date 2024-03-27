Сменили чугунную ванну на акриловую? Зря, и вот почему

Раскрыты преимущества чугунной ванны

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чугунные ванны остались в прошлом, а напрасно, считает "Дом Mail.ru". Издание раскрыло их преимущества.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Плюсы чугунных ванн:

устойчивость и безопасность;

высокий уровень звукопоглощения;

долгий срок службы;

отличная термоизоляция — можно нежиться в горячей воде пару часов, и она не остынет.

Эти свойства во многом обусловлены не только материалом стенок ванны, но и их толщиной. Современные чугунные ванны (они ещё есть в продаже, как ни удивительно) тоньше по сравнению с советскими предшественницами, но это компенсируется толстым слоем эмали.

"Зато покрытие не испортить ни цветными вещами, ни неосторожным движением", — приводится аргумент.

Но недостатков традиционная сантехника всё-таки не лишена — не зря же она ушла в область предания. Ассортимент чугунных ванн в продаже не отличается широким разнообразием, в них сложно встроить гидромассаж и прочие современные радости, а самое главное — титанический вес: от 100 кг и больше.