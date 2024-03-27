Сменили чугунную ванну на акриловую? Зря, и вот почему

Чугунные ванны остались в прошлом, а напрасно, считает "Дом Mail.ru". Издание раскрыло их преимущества.
Эти свойства во многом обусловлены не только материалом стенок ванны, но и их толщиной. Современные чугунные ванны (они ещё есть в продаже, как ни удивительно) тоньше по сравнению с советскими предшественницами, но это компенсируется толстым слоем эмали.
"Зато покрытие не испортить ни цветными вещами, ни неосторожным движением", — приводится аргумент.
Но недостатков традиционная сантехника всё-таки не лишена — не зря же она ушла в область предания. Ассортимент чугунных ванн в продаже не отличается широким разнообразием, в них сложно встроить гидромассаж и прочие современные радости, а самое главное — титанический вес: от 100 кг и больше.
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