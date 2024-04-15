Профессиональные советы по выбору дивана: учтите форму, функциональность и обивку

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На что обращать внимание при выборе дивана

1:25
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Выбор дивана — это не только поиск определённой модели с цветовой гаммой, которая органично впишется в интерьер.

На что обращать внимание при выборе дивана
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Существует множество аспектов, о которых следует помнить при выборе мягкой мебели. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера, поделилась рекомендациями по выбору дивана.

  1. Расположение мебели
    Если диван не будет стоять у стены, то следует обратить внимание на модели с красивой спинкой, которая выглядит привлекательно со всех сторон.
    Также стоит учесть расположение подлокотников, чтобы они не мешали проходу.
    Если нужно разделить пространство, лучше выбрать угловую модель.

  2. Два вместо одного
    Это подходит для просторных комнат, где часто собираются большие группы людей. Такой вариант создаёт атмосферу уюта и способствует беседам.
    Это также хороший выбор, если вы хотите разместить мебель не напротив телевизора.

  3. Форма
    Важно, чтобы диван гармонировал не только по цвету с интерьером, но и по форме.
    Это может быть изящная мебель на ножках или более массивная, придающая ощущение комфорта.

  4. Материал обивки
    Он должен сочетаться с цветовой гаммой гостиной, а сам материал должен соответствовать стилю помещения.

  5. Функциональность
    Следует обдумать, будет ли использоваться диван как спальное место, нужно ли в нем хранить вещи, или он будет использоваться просто для просмотра телевизора.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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