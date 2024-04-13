Будущее ипотечного рынка в России: эксперты прогнозируют изменения, что ожидает рынок недвижимости

Эксперты посчитали, что полная отмена льготной ипотеки в России маловероятна

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Эксперты газеты "МК" прогнозируют, что полная отмена льготной ипотеки в России маловероятна. В материале отмечается, что строительное лобби имеет сильное влияние и не захочет снижать свою прибыль.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По данным Росреестра, большинство покупок на первичном рынке осуществляется с использованием ипотеки (85%), в то время как на вторичном рынке этот показатель значительно ниже (29%). Эксперты предполагают, что при отмене льготной ипотеки спрос на новые квартиры снизится, а люди начнут обращаться к вторичному рынку.

Прогнозируется значительное сокращение выдачи ипотеки в России в 2024 году. Ожидается, что объем выданных ипотечных кредитов составит около 6,2 триллиона рублей, что на четверть меньше, чем в 2023 году, когда было выдано 7,9 триллиона рублей. Это связано с высокими процентными ставками по рыночной ипотеке, которые останутся неизменными до середины лета.