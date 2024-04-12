В Находку подвели газопровод. Постепенно весь город газифицируют

Газификация города Находки выходит на финишную прямую

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Приморском крае в Находке завершены работы по подведению газовой магистрали к Находкинскому заводу минеральных удобрений НЗМУ. Теперь, благодаря этому событию, стала возможна газификация самого города. Об этом исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков проинформировал губернатора Олега Кожемяко.

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Сообщается, что Находку будут газифицировать в несколько этапов. В первую очередь на газ переведут котельную в посёлке Врангель. Всего же за 2 года власти хотят перевести на газ 6 котельных. Одна будет газифицирована в вышеуказанном посёлке и ещё пять в крупных районах города.

Что касается НЗМУ, то предприятие будет потреблять около 3 млрд кубических метров газа в год. С "Газпромом" завод подписал 20-летний контракт на поставку газа. Все инвестиции окупит НЗМУ, на население финансовые затраты перекладываться не будут.