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В Находку подвели газопровод. Постепенно весь город газифицируют

Газификация города Находки выходит на финишную прямую

0:56
Недвижимость

В Приморском крае в Находке завершены работы по подведению газовой магистрали к Находкинскому заводу минеральных удобрений НЗМУ. Теперь, благодаря этому событию, стала возможна газификация самого города. Об этом исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков проинформировал губернатора Олега Кожемяко.

Газификация города Находки выходит на финишную прямую
Фото: commons.wikimedia.org by LutzBruno is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сообщается, что Находку будут газифицировать в несколько этапов. В первую очередь на газ переведут котельную в посёлке Врангель. Всего же за 2 года власти хотят перевести на газ 6 котельных. Одна будет газифицирована в вышеуказанном посёлке и ещё пять в крупных районах города.

Что касается НЗМУ, то предприятие будет потреблять около 3 млрд кубических метров газа в год. С "Газпромом" завод подписал 20-летний контракт на поставку газа. Все инвестиции окупит НЗМУ, на население финансовые затраты перекладываться не будут.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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