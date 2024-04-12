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Экономист Михаил Делягин предупреждает: ипотечные кредиты в России на грани кризиса

Депутат Госдумы: есть риск, что ипотечников будут лишать квартир

Недвижимость » Мнение

Михаил Делягин, депутат Государственной думы и экономист из России, выразил опасения относительно ситуации с ипотечными кредитами в стране. Он отметил, что многие россияне, которые взяли ипотеку на покупку жилья, могут столкнуться с угрозой лишения своего жилища в случае потери работы.

Депутат Госдумы: есть риск, что ипотечников будут лишать квартир
Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

В своем интервью на YouTube-канале "Аврора" он подчеркнул, что долговая нагрузка по ипотечным кредитам стала непосильной для многих людей, особенно в условиях экономической нестабильности и роста безработицы.

Делягин также отметил, что долгосрочное существование льготной ипотеки привело к резкому росту цен на жилье, как на первичном, так и на вторичном рынке. Он напомнил о высказывании главы Центрального банка России о том, что возможности для дальнейшего расширения ипотечных программ практически исчерпаны.

Экономист также обратил внимание на то, что доступ к ипотеке далеко не у всех россиян, и подчеркнул, что большинство граждан не могут получить кредит на жилье по выгодным условиям из-за его недоступности. По его мнению, государство могло бы вмешаться и предоставить помощь в этой ситуации, однако на данный момент такие шаги не намечаются.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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