Планируете взять ипотеку на жилье? Подождите или начните сейчас: экономист Михаил Беляев дает советы

Экономист Беляев: стоит подождать с ипотекой, если нет возможности воспользоваться льготной

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Россияне, желающие взять кредит на покупку квартиры, не радуются текущим значениям ключевой ставки, которая сейчас составляет 16 процентов. Экономист Михаил Беляев высказал свое мнение о целесообразности взятия ипотеки при таких условиях и о возможности снижения процентной ставки в 2024 году.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Он предложил подождать, если нет возможности воспользоваться льготной ипотекой, поскольку при ключевой ставке в 16 процентов даже теоретически говорить о снижении процента по ипотеке нецелесообразно.

"Снижение ставки не произойдет, по крайней мере, до лета текущего года из-за борьбы Центрального банка с инфляцией. Процесс снижения ставки займет несколько месяцев и может начаться не раньше второй половины года" — поделился Беляев.

По его мнению, ставка будет снижаться постепенно, примерно на 1 процент в месяц, и к концу года может достичь 10-11 процентов. Тем не менее, экономист рекомендует тем, кто планирует приобрести жилье в кредит, не откладывать на будущее надежду на снижение ставки, а начать накапливать средства на первоначальный взнос уже сейчас.