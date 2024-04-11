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Планируете взять ипотеку на жилье? Подождите или начните сейчас: экономист Михаил Беляев дает советы

Экономист Беляев: стоит подождать с ипотекой, если нет возможности воспользоваться льготной

1:10
Недвижимость

Россияне, желающие взять кредит на покупку квартиры, не радуются текущим значениям ключевой ставки, которая сейчас составляет 16 процентов. Экономист Михаил Беляев высказал свое мнение о целесообразности взятия ипотеки при таких условиях и о возможности снижения процентной ставки в 2024 году.

Экономист Беляев: стоит подождать с ипотекой, если нет возможности воспользоваться льготной
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Он предложил подождать, если нет возможности воспользоваться льготной ипотекой, поскольку при ключевой ставке в 16 процентов даже теоретически говорить о снижении процента по ипотеке нецелесообразно.

"Снижение ставки не произойдет, по крайней мере, до лета текущего года из-за борьбы Центрального банка с инфляцией. Процесс снижения ставки займет несколько месяцев и может начаться не раньше второй половины года" — поделился Беляев.

По его мнению, ставка будет снижаться постепенно, примерно на 1 процент в месяц, и к концу года может достичь 10-11 процентов. Тем не менее, экономист рекомендует тем, кто планирует приобрести жилье в кредит, не откладывать на будущее надежду на снижение ставки, а начать накапливать средства на первоначальный взнос уже сейчас.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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