Эльвира Набиуллина: рост прибыли застройщиков благодаря льготной ипотеке и перспективы снижения цен на жилье

Набиуллина: застройщики выдержат снижение цен на жилье

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила значительный рост прибыли российских застройщиков за последние четыре года, особенно в период действия массовой льготной ипотеки. Этот рост, по ее мнению, может помочь застройщикам справиться со снижением цен на жилье.

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За время действия массовой льготной ипотеки застройщики сумели накопить значительные финансовые ресурсы, отметила Набиуллина. В течение четырех лет средние цены на новостройки удвоились, а зарплаты и доходы выросли на полтора раза в среднем. В настоящее время рост цен на жилье превышает уровень доходов населения.

По словам главы ЦБ, сейчас у застройщиков есть возможность снизить цены на жилье, особенно с учетом проектного финансирования, которое помогает контролировать денежные потоки.

Набиуллина подчеркнула, что ситуация на ипотечном рынке должна способствовать повышению доступности жилья, а не созданию ценовых пузырей. Она также отметила, что рост цен на жилье не должен отменять выгоду от низких ипотечных ставок.

Глава ЦБ подчеркнула необходимость того, чтобы льготная ипотека адресно помогала тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, в то время как рыночная ипотека должна быть доступной для всех граждан. Это возможно при условии снижения уровня инфляции.