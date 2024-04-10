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Набиуллина: цены на жилье растут быстрее, чем доходы у граждан
Эльвира Набиуллина: рост прибыли застройщиков благодаря льготной ипотеке и перспективы снижения цен на жилье

Набиуллина: застройщики выдержат снижение цен на жилье

1:19
Недвижимость

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила значительный рост прибыли российских застройщиков за последние четыре года, особенно в период действия массовой льготной ипотеки. Этот рост, по ее мнению, может помочь застройщикам справиться со снижением цен на жилье.

Набиуллина: застройщики выдержат снижение цен на жилье
Фото: Wikimedia Commons is licensed under CC0

За время действия массовой льготной ипотеки застройщики сумели накопить значительные финансовые ресурсы, отметила Набиуллина. В течение четырех лет средние цены на новостройки удвоились, а зарплаты и доходы выросли на полтора раза в среднем. В настоящее время рост цен на жилье превышает уровень доходов населения.

По словам главы ЦБ, сейчас у застройщиков есть возможность снизить цены на жилье, особенно с учетом проектного финансирования, которое помогает контролировать денежные потоки.

Набиуллина подчеркнула, что ситуация на ипотечном рынке должна способствовать повышению доступности жилья, а не созданию ценовых пузырей. Она также отметила, что рост цен на жилье не должен отменять выгоду от низких ипотечных ставок.

Глава ЦБ подчеркнула необходимость того, чтобы льготная ипотека адресно помогала тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, в то время как рыночная ипотека должна быть доступной для всех граждан. Это возможно при условии снижения уровня инфляции.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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