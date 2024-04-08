Госдума рассмотрит инициативу об отмене бумажных квитанций за ЖКХ в июне

Будет возможность отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В июне Государственная дума рассмотрит предложение о возможности отказа жильцов от получения бумажных квитанций за коммунальные услуги. Эту идею уже поддержала комиссия нижней палаты по вопросам жилищного права. Поддержку инициативе также выразил профильный комитет по строительству и ЖКХ, заявил член комитета Госдумы Александр Якубовский.

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

В марте законопроект был представлен в Госдуму законодательным собранием Краснодарского края. Предложение будет рассмотрено на предстоящих заседаниях профильного комитета по строительству и ЖКХ. Якубовский выразил уверенность, что инициатива получит поддержку. Законопроект уже включен в план работы на июнь.

По мнению Якубовского, данное законодательство поможет ускорить процесс оплаты коммунальных услуг и снизить уровень задолженности. Проблема задолженности возникает из-за того, что некоторым владельцам необходимо добираться до почтового ящика в квартире, в которой они не проживают, пояснил спикер.

Член комитета Сергей Колунов выразил мнение, что идею следует дорабатывать, однако концептуально она получит поддержку.