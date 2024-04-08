Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самолет "ЮТэйр" сбил насмерть зайца при приземлении
Упражнения для создания стройной талии, доступные прямо на рабочем месте
Рэпер Моргенштерн* облачился фому армии Израиля
У Эвелины Блёданс умерла вышедшая из тюрьмы сестра
Посадите в саду пенстемон
Минстрой подсчитал сумму ущерба от паводка в Оренбургской области
Жители затопленных территорий Орска освобождены от оплаты ЖКУ
Автоэксперты назвали лучшие автомобили для поездок на дачу
Ученые выяснили, что электронные сигареты и вейпы способны изменять ДНК человека
Госдума рассмотрит инициативу об отмене бумажных квитанций за ЖКХ в июне

Будет возможность отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

1:08
Недвижимость

В июне Государственная дума рассмотрит предложение о возможности отказа жильцов от получения бумажных квитанций за коммунальные услуги. Эту идею уже поддержала комиссия нижней палаты по вопросам жилищного права. Поддержку инициативе также выразил профильный комитет по строительству и ЖКХ, заявил член комитета Госдумы Александр Якубовский.

Будет возможность отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

В марте законопроект был представлен в Госдуму законодательным собранием Краснодарского края. Предложение будет рассмотрено на предстоящих заседаниях профильного комитета по строительству и ЖКХ. Якубовский выразил уверенность, что инициатива получит поддержку. Законопроект уже включен в план работы на июнь.

По мнению Якубовского, данное законодательство поможет ускорить процесс оплаты коммунальных услуг и снизить уровень задолженности. Проблема задолженности возникает из-за того, что некоторым владельцам необходимо добираться до почтового ящика в квартире, в которой они не проживают, пояснил спикер.

Член комитета Сергей Колунов выразил мнение, что идею следует дорабатывать, однако концептуально она получит поддержку.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Посадите в саду этот яркий цветок
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Сами звезды говорят быть вместе: какая порода собак подходит вам по знаку зодиака
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Последние материалы
Может ли принести пользу для здоровья всего одна тренировка в неделю?
Ученые выяснили, что электронные сигареты и вейпы способны изменять ДНК человека
В затопленном Орске волонтеры спасают собак
Будет возможность отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
"Kion" назвал любимые мультфильмы россиян: "Ну, погоди!" нравится всем
Минфин РФ: общая сумма поступлений от нефтегаза с начала текущего года составила 2,9 трлн рублей
Косметолог Жовтан: для увеличения объема губ без использования инъекций можно воспользоваться пламперами и бальзамами
"ВСК": на МКАД происходят 7% всех столичных ДТП
Эксперты ответили, как уложить кота спать
ВЦИОМ: каждой второй российской семье требуется срочное улучшение жилищных условий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников