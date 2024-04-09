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Как вернуть через Госуслуги до 1,3 миллиона рублей за купленное в ипотеку жильё

Депутат Чаплин рассказал о налоговом вычете за ипотеку

1:28
Недвижимость

Трудоустроенные "вбелую" и уплачивающие налоги россияне имеют право на налоговый вычет за приобретённую в ипотеку недвижимость. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин разъяснил "Российской газете", как его получить.

Депутат Чаплин рассказал о налоговом вычете за ипотеку
Фото: TG Никиты Чаплина is licensed under public domain

Государство компенсирует и стоимость жилья (в 2024 году максимальный вычет до 2 миллионов рублей, то есть возврат получается до 260 тысяч), включая ремонт и отделку, и проценты по кредиту (до 3 миллионов — до 390 тысяч).

"Таким образом, общая компенсация за покупку квартиры и выплаченные проценты для одного человека не могут превышать 650 тысяч рублей", — подытожил депутат.

Если недвижимость приобретена в браке и оформлена на обоих супругов, каждый из них право на вычет, так что общая сумма возврата на семью может достигать 1,3 миллиона рублей.

Вычет можно получить даже до полного погашения ипотеки, главное, чтобы у счастливого новосёла уже были документы и ключи на руках.

"Однако в текущем году вычет возможен только за предыдущие годы, и его нельзя получить в год приобретения недвижимости. Вычет можно оформить за три предыдущих календарных года, более поздние периоды уже недоступны для возврата", — уточнил Чаплин.

За вычетом можно обратиться лично в налоговую инспекцию, либо подать заявление в личный кабинет на сайте ФНС или в Госуслугах.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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