Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Арзамасцев отметил, что кофе с молоком является вредным для худеющих людей
Space Travel: туристам на Бали нужно будет платить новый налог за въезд
Не спешите: пластические операции, которые нельзя проводить вместе
Помощь вашим пожилым питомцам: советы по уходу за стареющими кошками
Улицу Булгакова в Киеве переименовали в честь Кикабидзе
Эксперт по спортивной экипировке посоветовал одеваться на пробежку зимой слоями
Молочный коктейль с клубникой напомнит о детстве
Когда и как обрабатывать яблони
Aging: международная группа ученых выявила шесть "коктейлей" для омоложения организма
Как возместить до 650 тысяч рублей расходов на ремонт в квартире за счёт государства — порядок действий

Эксперт "Сравни.ру" объяснил, как получить налоговый вычет за ремонт жилья

1:32
Недвижимость

Расходы на ремонт в квартире, купленной без отделки или в состоянии незавершенного строительства, могут быть частично компенсированы за счёт получения налогового вычета по НДФЛ. Главный редактор финансового маркетплейса "Сравни.ру" Максим Глазков объяснил РИА Новости, что для этого нужно.

Эксперт "Сравни.ру" объяснил, как получить налоговый вычет за ремонт жилья
Фото: Flickr.com by U.S. Army Corps of Engineers Europe District is licensed under CC BY 2.0

По его словам, государство может вернуть 13% от затрат на покупку жилья и отделку, ограниченных суммой в 2 миллиона рублей и ипотечных процентов до 3 миллионов — всего, таким образом, до 650 тысяч рублей.

К расходам на ремонт относятся затраты на составление проектной и сметной документации, покупку стройматериалов и материалов для отделки, услуги ремонтной бригады, подключение дома к инженерным сетям и т. д. Всё это должно быть тщательно задокументировано договорами и чеками. Правом на имущественный вычет можно воспользоваться только раз.

И сделать это лучше как можно скорее, потому что камеральная проверка продолжается достаточно долго — до четырёх месяцев, рекомендует руководитель аналитического центра компании "ПроГород" Максим Тутуков.

Вычет даётся с дохода за три последних года, предшествующего тому, в котором он оформляется — то есть сейчас это заработки, полученные в 2021, 2022 и 2023 годах. Причём только те, с которых взимался НДФЛ 13%, то есть вычет не распространяется ни на прибыли самозанятых, ни на материнский капитал и т. п. меры соцподдержки.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Армия США закрыла проект скоростного вертолёта FARA из-за Украины Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морковь получат двойную пользу
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Последние материалы
Николай Басков похвастался своей кошкой: "Кто скучал по Шанель?"
Армия США закрыла проект скоростного вертолёта FARA из-за Украины
Борьба за доступные цены: какие шаги предпринимаются для удешевления авиапутешествий
Семь удивительных фактов о собаках: познайте мир ваших преданных друзей
Врач Соломатина заявила, что картофель, макароны и рис приведут к ожирению
Бритни Спирс намекнула на отношения с Беном Аффлеком
В РУСАДА предупредили, что участие Валиевой в шоу в отдельных случаях может удвоить срок санкции
Фондан с английским кремом — нежнейший романтичный десерт для любимого человека
Почему нельзя смахивать снег дворниками
Как правильно поливать комнатные растения, чтобы не загубить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников