Расходы на ремонт в квартире, купленной без отделки или в состоянии незавершенного строительства, могут быть частично компенсированы за счёт получения налогового вычета по НДФЛ. Главный редактор финансового маркетплейса "Сравни.ру" Максим Глазков объяснил РИА Новости, что для этого нужно.
По его словам, государство может вернуть 13% от затрат на покупку жилья и отделку, ограниченных суммой в 2 миллиона рублей и ипотечных процентов до 3 миллионов — всего, таким образом, до 650 тысяч рублей.
К расходам на ремонт относятся затраты на составление проектной и сметной документации, покупку стройматериалов и материалов для отделки, услуги ремонтной бригады, подключение дома к инженерным сетям и т. д. Всё это должно быть тщательно задокументировано договорами и чеками. Правом на имущественный вычет можно воспользоваться только раз.
И сделать это лучше как можно скорее, потому что камеральная проверка продолжается достаточно долго — до четырёх месяцев, рекомендует руководитель аналитического центра компании "ПроГород" Максим Тутуков.
Вычет даётся с дохода за три последних года, предшествующего тому, в котором он оформляется — то есть сейчас это заработки, полученные в 2021, 2022 и 2023 годах. Причём только те, с которых взимался НДФЛ 13%, то есть вычет не распространяется ни на прибыли самозанятых, ни на материнский капитал и т. п. меры соцподдержки.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.