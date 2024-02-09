Как возместить до 650 тысяч рублей расходов на ремонт в квартире за счёт государства — порядок действий

Эксперт "Сравни.ру" объяснил, как получить налоговый вычет за ремонт жилья

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Расходы на ремонт в квартире, купленной без отделки или в состоянии незавершенного строительства, могут быть частично компенсированы за счёт получения налогового вычета по НДФЛ. Главный редактор финансового маркетплейса "Сравни.ру" Максим Глазков объяснил РИА Новости, что для этого нужно.

Фото: Flickr.com by U.S. Army Corps of Engineers Europe District is licensed under CC BY 2.0

По его словам, государство может вернуть 13% от затрат на покупку жилья и отделку, ограниченных суммой в 2 миллиона рублей и ипотечных процентов до 3 миллионов — всего, таким образом, до 650 тысяч рублей.

К расходам на ремонт относятся затраты на составление проектной и сметной документации, покупку стройматериалов и материалов для отделки, услуги ремонтной бригады, подключение дома к инженерным сетям и т. д. Всё это должно быть тщательно задокументировано договорами и чеками. Правом на имущественный вычет можно воспользоваться только раз.

И сделать это лучше как можно скорее, потому что камеральная проверка продолжается достаточно долго — до четырёх месяцев, рекомендует руководитель аналитического центра компании "ПроГород" Максим Тутуков.

Вычет даётся с дохода за три последних года, предшествующего тому, в котором он оформляется — то есть сейчас это заработки, полученные в 2021, 2022 и 2023 годах. Причём только те, с которых взимался НДФЛ 13%, то есть вычет не распространяется ни на прибыли самозанятых, ни на материнский капитал и т. п. меры соцподдержки.