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Ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области превысил 21 миллиард рублей

Минстрой РФ: ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье перевалил за 21 миллиард рублей

1:02
Недвижимость

Замглавы Минстроя России Александр Ломакин рассказал о жилищном ущербе от наводнения в Оренбуржье. Он сослался на подсчёты специалистов и заявил, что ущерб может составить 21 миллиард рублей. Такие цифры Александр Ломакин привёл на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Оренбургской области.

Минстрой РФ: ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье перевалил за 21 миллиард рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Валера Н . Трубин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"С учётом установленной Минстроем РФ стоимости 1 кв. м жилья, объём средств, который может потребоваться на социальную поддержку граждан, утративших жильё в результате ЧС, может превысить 21 миллиард рублей", — слова замминистра Ломакина.

Напомним, 4 апреля в Оренбургской области был введён режим ЧС. Причиной стал паводок и последующий прорыв дамбы. Власти региона объявили принудительную эвакуацию людей в подтопленных районах. 7 апреля, для непосредственной оценки произошедшего, в Оренбургскую область выезжал глава МЧС России Александр Куренков.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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