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В Москве 23 апреля пройдёт форум инфраструктурного строительства

23 апреля 2024 года в Москве соберутся представители инфраструктурных компаний

1:04
Недвижимость

Стало известно, что 23 апреля в Москве пройдёт Национальный форум инфраструктурных компаний (НФИК). На форуме лидеры инфраструктурного строительства будут обсуждать планы по развитию транспортных сетей на ближайшую пятилетку. А также будет рассмотрены планы по строительству перспективных проектов. Организаторами данного форума являются — Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) при участии"Автодор".

23 апреля 2024 года в Москве соберутся представители инфраструктурных компаний
Фото: commons.wikimedia.org by Acubens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ежегодно на этом форуме собираются представители профильных органов исполнительной власти, руководители дорожно-строительных компаний, главы проектных институтов, представители финансового сектора и промышленности. Основными темами на форуме будут: ценообразование в дорожном строительстве, кадровый потенциал отрасли, дорожно-строительная техника, плюс будет рассмотрено российско-китайское сотрудничество в области дорожного строительства.

Место проведения НФИК — Москва, Новинский бульвар дом 8 — здание LOTTE HOTEL. Подробно об участниках форума указано на сайте opendayinfra.ru.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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