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Уникальный налоговый шаг: в России роскошь обложат новым сбором

Раскрыто, кто будет обязан платить налог на роскошь

1:04
Недвижимость

В Государственной Думе представлен законопроект о введении налога на роскошь, как сообщил Сергей Миронов, один из авторов и лидер фракции "Справедливая Россия — За правду". Согласно этому законопроекту, новый налог будет взиматься с владельцев премиальной недвижимости и дорогих автомобилей.

Раскрыто, кто будет обязан платить налог на роскошь
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Собственникам недвижимости с оценочной стоимостью свыше 100 миллионов рублей предстоит уплачивать данный налог. Кроме того, налог распространяется на недостроенные объекты недвижимости, оценочная стоимость которых превышает 300 миллионов рублей. Также владельцы автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей, а также водных или воздушных судов, цена которых превышает 30 миллионов рублей, будут облагаться этим налогом.

Напомним, что в конце февраля 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин призвал к созданию более справедливой системы налогообложения. Позднее он также отметил, что Государственная Дума и правительство работают над введением прогрессивного налога.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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