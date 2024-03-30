Как прописаться в жилом доме на территории садового некоммерческого товарищества: рекомендации экспертов

Эксперты из Роскачества разъяснили процедуру прописки в жилом доме, расположенном на территории садового некоммерческого товарищества. Соблюдение следующих условий необходимо для этого:
Кроме того, специалисты описали процесс превращения дома в категорию "жилое". Это включает в себя регистрацию земельного участка и его кадастровый учет, подачу заявления с указанием кадастрового номера участка и адреса, согласие собственников на изменение статуса дома, инженерное заключение о пригодности дома для проживания, а также выписку из ЕГРН на дом и участок. Важно, чтобы участок имел категорию "земля населенных пунктов" или "земля сельскохозяйственного назначения" с разрешением на ведение дачного хозяйства или садоводства. Дом также должен соответствовать градостроительным требованиям к жилым домам. Для прописки в таком доме потребуется получить инженерное заключение о его соответствии требованиям для жилых помещений.
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