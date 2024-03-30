Как прописаться в жилом доме на территории садового некоммерческого товарищества: рекомендации экспертов

Как прописаться в частном доме в садовом товариществе

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты из Роскачества разъяснили процедуру прописки в жилом доме, расположенном на территории садового некоммерческого товарищества. Соблюдение следующих условий необходимо для этого:

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Участок земли должен быть предназначен для строительства жилого дома для постоянного проживания, что должно соответствовать его категории. Обычно земельные участки в садовых товариществах предназначены для садоводства или огородничества, однако жилой дом можно строить только на землях, отведенных для садоводства. На участке должен быть построен капитальный дом, пригодный для постоянного проживания. Прописаться можно только в жилом доме, а не в сезонном садовом. Дом должен находиться в населенном пункте и иметь официальный адрес. Его статус должен быть официально зарегистрирован как "жилой", а не "садовый".

Кроме того, специалисты описали процесс превращения дома в категорию "жилое". Это включает в себя регистрацию земельного участка и его кадастровый учет, подачу заявления с указанием кадастрового номера участка и адреса, согласие собственников на изменение статуса дома, инженерное заключение о пригодности дома для проживания, а также выписку из ЕГРН на дом и участок. Важно, чтобы участок имел категорию "земля населенных пунктов" или "земля сельскохозяйственного назначения" с разрешением на ведение дачного хозяйства или садоводства. Дом также должен соответствовать градостроительным требованиям к жилым домам. Для прописки в таком доме потребуется получить инженерное заключение о его соответствии требованиям для жилых помещений.